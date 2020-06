Υγεία - Περιβάλλον

Επιδρομή μεδουσών σε παραλίες της βόρειας Ελλάδας

Που οφείλεται το φαινόμενο και τι συμβουλεύουν οι ειδικοί τους λουόμενους.

Αύξηση παρουσιάζει ο πληθυσμός των μεδουσών, από τις πρώτες ημέρες του καλοκαιριού, σε αρκετές παραλίες της βορείου Ελλάδος. Το είδος της μέδουσας που παρατήρησαν στις ακτές οι λουόμενοι στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος είναι από τα πιο κοινά είδη, φέρει την ονομασία «μέδουσα του φεγγαριού», και σύμφωνα με τους επιστήμονες για την έξαρση του φαινομένου ευθύνεται η επιτυχής αναπαραγωγική συμπεριφορά της και οι κλιματικές αλλαγές.

«Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες πριν από μιάμιση εβδομάδα στο Θερμαϊκό Κόλπο και αντιληφθήκαμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των μεδουσών, Aurelia Aurita, που εμφανίζει μια περιοδικότητα στην αναπαραγωγική του συμπεριφορά. Ενδεχομένως, να είμαστε σε μια τέτοια περίοδο επιτυχούς αναπαραγωγικής συμπεριφοράς, με πολλούς απογόνους», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ - ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm» ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και καθηγητής του τμήματος Βιολογίας, Χαρίτων Χιντήρογλου.

Σύμφωνα με τον κ.Χιντήρογλου, «είναι ένα φαινόμενο που θα το ξεπεράσουμε. Το συγκεκριμένο είδος της μέδουσας δεν είναι τοξικό. Δεν είναι τσούχτρα, είναι περισσότερο οπτικό το θέμα στις θάλασσες. Το σύστημα δέχεται τέτοιες πιέσεις πληθυσμιακών εξάρσεων, που θα εξισορροπήσουν μετά από ένα χρονικό διάστημα».

Όπως ανέφερε ο καθηγητής, οι θάλασσες «περισσότερο κινδυνεύουν από τα πλαστικά παρά από τις μέδουσες. Όταν σκοτώνουμε τις χελώνες με τα πλαστικά, εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή οι μέδουσες θα πολλαπλασιαστούν». Μάλιστα, συνέστησε στους λουόμενους να μην βγάζουν τις μέδουσες από το θαλάσσιο περιβάλλον τους καθώς σε αυτή την περίπτωση «κάνουμε μεγαλύτερο κακό, διότι το ζώο εκτινάσσει εκατομμύρια κύτταρα και μετά προκαλείται ερεθισμός στο δέρμα».