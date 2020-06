Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξήθηκαν τα κρούσματα στην Λαμία

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε το δύο μηνών βρέφος. Θετικό στον ιό καιτο δεύτερο παιδί του ζευγαριού.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε το δύο μηνών βρέφος που βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, μετά από απόφαση των γιατρών Νοσοκομείου Λαμίας την Τετάρτη το πρωί.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr , μαζί με το παιδί θα νοσηλευτεί και η μητέρα που είναι επίσης θετική στον ιό, ενώ σε 14ημερη καραντίνα έχει μπει ήδη ο σύζυγος της και τα δύο ακόμη μικρά παιδιά τους.

Από αυτά το αγοράκι είναι επίσης θετικό στην COVID-19 ενώ για το κοριτσάκι το τεστ θα επαναληφθεί μετά από 24 ώρες και αναμένεται να είναι επίσης θετικό.

Το γεγονός ότι η πενταμελής οικογένεια που έμενε δίπλα από την οικογένεια του παππού που επέστρεψε από την Αμερική, έχει νοσήσει από τον νέο κορονοϊό δυστυχώς επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο που ήθελε διασπορά του ιού στην κοινότητα λόγω μη τήρησης της καραντίνας.

Συνολικά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λαμία είναι πλέον οκτώ και μέσα στην ημέρα αναμένεται το αποτέλεσμα και για το κοριτσάκι της πενταμελούς οικογένειας, το οποίο είναι το μοναδικό που ακόμα δεν έχει νοσήσει.

Με την αγωνία να χτυπά κόκκινο όλοι οι υγειονομικοί φορείς περιφέρειας και εμπλεκόμενων δήμων βρίσκονται είτε σε επιφυλακή, είτε στη διαδικασία της ιχνηλάτησης επαφών.

Στην περίπτωση της πενταμελούς οικογένειας οι επαφές είναι πιο ξεκάθαρες, καθώς από την αρχή περιέγραψαν με λεπτομέρειες τις καθημερινές συνήθειες τους, εντούτοις δεν παύει ο κύκλος να είναι μεγάλος και όταν υπάρχουν ασυμπτωματικοί ασθενείς η ανίχνευση γίνεται δυσκολότερη.

Την ίδια ώρα στη ΜΕΘ κορονοϊού του Νοσοκομείου Λαμίας, παραμένει διασωληνωμένος ο 86χρονος που επέστρεψε από την Αμερική. Το προχωρημένο της ηλικίας του και τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, κάνουν την περίπτωσή του τη δυσκολότερη σε αυτή τη μάχη με τον ιό.

Στη ΜΕΘ επίσης νοσηλεύεται η 57χρονη κόρη του 86χρονου, η οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ η 80χρονη γιαγιά και ο 28χρονος εγγονός νοσηλεύονται στη Λάρισα σε δωμάτια αρνητικής πίεσης.