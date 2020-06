Πολιτική

“Έπιασε” λιμάνι στην Λιβύη το CIRKIN που έσπασε το ευρωπαϊκό εμπάργκο

H Κομισιόν παραπέμπει στη Ρώμη και στο πάνελ εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για την “πειρατική” πλεύση του τουρκικού πλοίου.

Το πλοίο CIRKIN με σημαία Τανζανίας, κατάφερε να δέσει στο λιμάνι Μισράτα της Λιβύης, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης. Συνοδευόμενο από 3 τουρκικές φρεγάτες, έσπασε το εμπάργκο προς την Λιβύη, ξεπερνώντας το εμπόδιο της πολυεθνικής δύναμης Ειρήνη, που περιορίστηκε μόνο στην παρουσία της φρεγάτας “Σπέτσαι”.

Η Τουρκία διαθέτει ήδη 4 φρεγάτες στην Λιβύη. Με την αποστολή ακόμη τριών, που συνοδεύουν το πλοίο, ανεβάζει τον αριθμό σε 7. Από την άλλη, στην επιχείρηση Ειρήνη συμμετέχουν 20 ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, μόνο η Ελλάδα έχει στείλει φρεγάτα στην Λιβύη. Ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνει στον ΑΝΤ1 ότι ο Ερντογάν θέλει να "εμβολίσει" τα ευρωπαϊκά σχέδια.

"Στην ουσία τι λέει ο Ερντογάν ότι εγώ θα συνεχίσω να ελέγχω την ανατ. Μεσόγειο, να κάνω τις επιχειρήσεις στην Λιβύη και να επιζητώ αυτό που πιστεύω ότι μου ανήκει σαν υπερδύναμη που θεωρώ ότι είμαι" υπογραμμίζει ο Κοσμάς Χρηστίδης. .

Το πρωί της Τετάρτης, όταν έγινε αντιληπτή η αλλαγή ρότας του πλοίου αντί για Τυνησία προς Λιβύη, απονηώθηκε το οργανικό ελικόπτερο της φρεγάτας, το οποίο ακολούθησε την διαδικασία Hailing.

Είναι η διαδικασία αναγνώρισης, όπως λέγεται στην ναυτική ορολογία. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους του πολεμικού ναυτικού ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Κυβερνήτης Ελικοπτέρου φρεγάτας ΣΠΕΤΣΑΙ

Είμαι μονάδα στο πλαίσιο της επιχείρησης IRINI. Θέλω να συνεργαστείς μαζί μας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το CIRKIN δεν απάντησε ποτέ. Αντ' αυτού ο καπετάνιος μίας εκ των τουρκικών φρεγατών απάντησε:

Το Cirkin είναι υπό τον έλεγχο της τουρκικής κυβέρνησης.

Από εκεί και πέρα τηρείται σιγή ασυρμάτου...

Εν τω μεταξύ, Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα YENI SAFAK δημοσιεύει δημοσκόπηση σύμφωνα με την οποία το 73,3% των πολιτών της Τουρκίας τάσσεται υπέρ της Μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε Τζαμί. Στην ίδια δημοσκόπηση Στο 68,2% των συμμετεχόντων άρεσε η ανάγνωση του κορανίου στην Αγία Σοφία και θα ήθελε να επαναληφθεί και τα επόμενα χρόνια την ίδια ημέρα.

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες στη Τουρκία καταγράφει η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις θρησκευτικές ελευθερίες ανά τον κόσμο. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «τόνισαν ότι η Αγία Σοφία είναι ένα σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης, ουσιαστικού διαλόγου και σεβασμού μεταξύ των θρησκειών».

Η Κομισιόν παραπέμπει στη Ρώμη

Στο διοικητήριο της επιχείρησης της ΕΕ, «Ειρήνη», το οποίο βρίσκεται στη Ρώμη, αλλά και στην αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, παρέπεμψε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πήτερ Στάνο, κληθείς να σχολιάσει την "πειρατική" πλεύση του CIRKIN.

Ο Πίτερ Στάνο είπε ότι από την έναρξη της επιχείρησης «Ειρήνη» για την επιτήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, έχουν γίνει συνολικά 75 έλεγχοι σε φορτηγά πλοία. Όλα τα περιστατικά, όπως και το χθεσινό, αναφέρονται, σύμφωνα με τη διαδικασία, στην αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο Πίτερ Στάνο, σημειώνοντας ότι οι λόγοι για τους οποίους η απάντηση από το «ύποπτο» φορτηγό πλοίο ήταν αρνητική, είναι υπό διερεύνηση.