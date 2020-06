Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: δεύτερη σε κρούσματα και τρίτη σε θανάτους στον πλανήτη

Περισσότεροι από 1.200 θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι το προηγούμενο 24ωρο κατέγραψε άλλους 1.239 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 30.412 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να ξεπερνά έτσι το όριο των 40.000 νεκρών και τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί να σπάει το “φράγμα” των 800.000.

Παράλληλα, 345.595 άνθρωποι που νόσησαν, έχουν πλέον ιαθεί.

Οι 40.919 νεκροί στη Βραζιλία είναι ο τρίτος βαρύτερος απολογισμός θυμάτων της πανδημίας στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας, ενώ οι 802.828 μολύνσεις αποτελούν τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη.