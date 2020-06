Κοινωνία

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τα Πρότυπα σχολεία

Αναλυτικές οδηγίες απο το υπουργείο Παιδείας για γονείς και κηδεμόνες...

Αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (στην διαδρομή Εκπαίδευση/Εγγραφή σε σχολείο/Εγγραφή σε Πρότυπο / Πειραματικό Σχολείο) μπορούν να κάνουν οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εισαχθούν σε πρότυπο ή πειραματικό σχολείο το σχολικό έτος 2020-2021.

Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από σήμερα, 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα πρότυπο σχολείο και εναλλακτικά εάν το επιθυμούν και σε ένα πειραματικό. Για τις διαθέσιμες θέσεις στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αιτήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Επιπλέον, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους σε πρότυπο σχολείο, οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 19 Ιουνίου 2020

Η διαδικασία για τα πρότυπα σχολεία

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 29 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των προτύπων γυμνασίων. Στις περιπτώσεις τις οποίες πρότυπα γυμνάσια συνδέονται με πειραματικά δημοτικά για το σχολικό έτος 2020-2021, θα καλυφθούν μόνον οι κενές θέσεις με τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών στην Α' τάξη των προτύπων λυκείων, μόνο για την κάλυψη κενών θέσεων.

Ο τόπος πραγματοποίησης της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και λοιπές οδηγίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε πρότυπου σχολείου.

Από το υπουργείο επισημαίνεται ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι' αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν συγκεκριμένη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία, αλλά αξιολογούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο δημοτικό ή το γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά.

Ειδικότερα για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια:

* Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

* Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Ειδικότερα για την εισαγωγή στα πρότυπα λύκεια:

* Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

* Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Για την καλύτερη ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων και κηδεμόνων, έχουν ανακοινωθεί ενδεικτικά θέματα στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διαδικασία για τα πειραματικά σχολεία

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη πειραματικών νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων θα γίνει με κλήρωση στις 25 Ιουνίου 2020, στις 11 π.μ..

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο 2ο πρότυπο γυμνάσιο Αθηνών (Τ. Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα). Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από την Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην ιστοσελίδα της.

Στα υφιστάμενα πειραματικά νηπιαγωγεία και δημοτικά, δημοτικά και γυμνάσια καθώς και γυμνάσια και λύκεια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του πειραματικού νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνασίου θα προαχθούν στο συνδεδεμένο πειραματικό δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο αντίστοιχα, χωρίς υποβολή αίτησης.