Οικονομία

Μήλος: Ποντάρουν στον βιωματικό τουρισμό (βίντεο)

Διαφορετικές βιωματικές εμπειρίες σε αμπέλια και καΐκια θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν οι επισκέπτες της Μήλου. Έτοιμοι να τους υποδεχθούν οι ντόπιοι.