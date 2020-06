Κόσμος

Το “άνοιγμα” του ελληνικού τουρισμού στα διεθνή ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση της έναρξης της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα σε μεγάλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Η Ελλάδα άνοιξε σήμερα τα κύρια αεροδρόμιά της σε περισσότερες διεθνείς πτήσεις ελπίζοντας να δώσει το λάκτισμα στον ζωτικής σημασίας τουριστικό τομέα έπειτα από τρίμηνο lockdown, αναφέρεται σε τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters με τίτλο «Η Ελλάδα καλωσορίζει τους ξένους επισκέπτες, επανεκκινεί τον θερινό τουρισμό».

Επισημαίνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τώρα την δύσκολή αποστολή να ανοίξει την χώρα σε ξένους επισκέπτες καθησυχάζοντας παράλληλα τις ανησυχίες του κοινού για νέο ξέσπασμα της επιδημίας το Reuters επαναλαμβάνει το πρωτόκολλο των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί για τους επιβάτες που προέρχονται από αεροδρόμια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου από την ευρωπαϊκή υπηρεσία αεροπορικής ασφάλειας, οι οποίοι θα περνούν τεστ και θα τίθενται σε καραντίνα για μέχρι 14 ημέρες ανάλογα με το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου.

«Μπορείτε να έρθετε στην Ελλάδα, θα έχετε μία εξαιρετική εμπειρία, μπορείτε να καθίσετε σε μία βεράντα με αυτήν την υπέροχη θέα, να πιείτε το ωραίο ασύρτικο κρασί σας, να χαρείτε την παραλία», δήλωσε από την Σαντορίνη ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο ένα εκθαμβωτικό ηλιοβασίλεμα, αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

«Αλλά δεν θέλουμε να συνωστίζεστε στα beach bar...υπάρχουν λίγα πράγματα που δεν θα επιτρέψουμε αυτό το καλοκαίρι», προειδοποίησε ο έλληνας πρωθυπουργός, καταλήγει το Reuters.

Γαλλικό Πρακτορείο: Η Σαντορίνη περιμένει την επιστροφή των τουριστών, ανάμεσα στον φόβο και την ανυπομονησία

«Βάζουμε και πάλι μπροστά την πιο σημαντική παραγωγική μηχανή της χώρας» και «δίνουμε τέλος με μεθοδικό και πειστικό τρόπο, στην αγωνία των 700 χιλιάδων εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο», ανήγγειλε από την Σαντορίνη ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) σε ρεπορτάζ που μετέδωσε από την Σαντορίνη, με τίτλο «Η Σαντορίνη περιμένει την επιστροφή των τουριστών, ανάμεσα στον φόβο και την ανυπομονησία»..

«Σε ένα τοπίο καρτ ποστάλ, λουσμένο στο φως, το νησί της Σαντορίνης, ένα από τα πιο τουριστικά της Ελλάδας, περιμένει την επιστροφή των τουριστών, ανάμεσα στην ανυπομονησία για να ξαναβρεί τον συνήθη αναβρασμό και τον φόβο για μία εμφάνιση του κορονοϊού από τον οποίο έχει προστατευθεί μέχρι στιγμής».

«Τους περιμένουμε εναγωνίως. Τους έχουμε ανάγκη, αν δεν έρθουν πώς θα επιβιώσουμε;», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιδιοκτήτης καταστήματος τουριστικών ειδών, ενώ άλλοι επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα του νησιού εκφράζουν και την ανησυχία τους για ξέσπασμα της επιδημίας μαζί με την έλευση των ξένων τουριστών.

Οι διαδικασίες προστασίας κατά του κορονοϊού είναι «βαριές», παραδέχεται ένας ξενοδόχος. «Αλλά, έχουν προβλεφθεί όλα: ένας γιατρός ανά ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο για ενδεχόμενη καραντίνα και το τοπικό ξενοδοχείο με δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών τεστ».

Με τόσα λίγα κρούσματα στην χώρα, ένας εστιάτορας δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι άνθρωποι θα προτιμήσουν να έρθουν στην Ελλάδα».

Στην Οία, ένας κινέζος τουρίστας δηλώνει ότι αισθάνεται «πραγματικά ασφαλής». «Πολύ λίγοι άνθρωποι μολύνθηκαν...γι΄αυτό επέλεξα να ταξιδέψω στην Σαντορίνη. Την επόμενη εβδομάδα πηγαίνω στην Κρήτη. Δεν ανησυχώ για τον ιό».