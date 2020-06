Κόσμος

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Πατέρας ξέχασε τα παιδιά του στο αυτοκίνητο και πέθαναν από ασφυξία

Τα τελευταία 20 χρόνια, στην χώρα έχουν πεθάνει με ανάλογο φρικτό τρόπο, συνολικά 900 μικρά παιδιά.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Η 4χρονη Τίγκαν και ο 3χρονος Ράιαν, έμειναν κλειδωμένοι στο αυτοκίνητο του πατέρα τους, την ώρα που στην περιοχή της Τάλσα, το θερμόμετρο είχε σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Όταν ο 31χρονος πατέρας αντιλήφθηκε, μετά από πέντε ολόκληρες ώρες, πως τα παιδιά του δεν βρίσκονταν μέσα στο σπίτι, ήταν πλέον πολύ αργά.

Στους αστυνομικούς που τον οδήγησαν στη φυλακή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, δήλωσε πως είχε πάει για ψώνια με τα παιδιά και όταν γύρισε σπίτι τα… ξέχασε στο αυτοκίνητο και πήγε για ύπνο.

Η μικρή Τίγκαν και ο αδερφός της Ράιαν, προστίθενται σε μια τραγική λίστα παιδιών που ξεψύχησαν μέσα στο αυτοκίνητο των γονιών τους, μετά από αμέλεια των τελευταίων.

Μητέρες ζητούν να μπουν ειδικοί αισθητήρες σε όλα τα αυτοκίνητα

Η Έριν Χόλεν, πριν από δυο χρόνια, παραλίγο να βιώσει μια παρόμοια τραγωδία, όταν συνειδητοποίησε πως ξέχασε στο αυτοκίνητο της το μόλις 5 εβδομάδων μωρό της.

Τα τελευταία 20 χρόνια, 900 παιδιά έχουν πεθάνει στις ΗΠΑ από θερμοπληξία και ασφυξία μέσα στα οχήματα των γονιών τους.

Η Έριν Χόλεν έχει αναλάβει μαζί με άλλες μητέρες ακτιβιστική δράση, πιέζοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες για αλλαγές. Προτρέπουν τους κατασκευαστές να εφοδιάσουν τα μελλοντικά οχήματα με ειδικούς αισθητήρες, που θα ενημερώνουν τους γονείς για την παρουσία ανήλικου παιδιού ξεχασμένου στο πίσω κάθισμα...