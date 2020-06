Κοινωνία

Άμεση δράση από αστυνομικούς με την σύλληψη βιαστή

Στελέχη του «100», ύστερα από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τον άνδρα που κατήγγειλε η νεαρή γυναίκα.

Τον έναν από τους δύο βιαστές μίας νεαρής κοπέλας από το Ιράν κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης το απόγευμα τής Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, την περασμένη Παρασκευή ήρθε από camp της Αλεξανδρούπολης η νεαρή γυναίκα στην Αθήνα, προκειμένου να βρει δουλειά. Τα ξημερώματα τής Κυριακής και ενώ ήταν σε ένα φιλικό σπίτι έφυγε με έναν 35χρονο, έναν 37χρονο και τα δύο παιδιά τους για να πάνε με τα πόδια στον Ελαιώνα και να ψωνίσουν από ένα παζάρι.

Οι δύο άνδρες, ύστερα από λίγο, ζήτησαν από τα παιδιά να επιστρέψουν στο σπίτι και όταν έμειναν μόνοι με τη γυναίκα, την παρέσυραν σε ένα σκοτεινό σημείο, τη χτύπησαν και τη βίασαν.

Ώρες αργότερα, το απόγευμα τής Κυριακής, το θύμα ξεπέρασε το σοκ και κατήγγειλε τα γεγονότα στις αρχές.

Ύστερα από συνεχείς αναζητήσεις σε συγκεκριμένα σημεία, πλήρωμα τής Άμεσης Δράσης εντόπισε τον 35χρονο και τον συνέλαβε, δείχνοντας για ακόμα μία φορά ότι για εκείνους μετράει το αδίκημα και όχι η φυλή, το χρώμα και το κοινωνικό στάτους του θύματος.