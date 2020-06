Πολιτισμός

Συγκινητικό γκράφιτι για τον Τζορτζ Φλόιντ στην Αθήνα (εικόνες)

Η εικόνα του αδικοχαμένου Αφροαμερικανού κοσμεί πλέον νεοκλασικό της Αθήνας.

Γκράφιτι για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ «εμφανίστηκε» σε τοίχους νεοκλασικού της Αθήνας.

Το έργο του Hambas βρίσκεται στο Μεταξουργείο και οι λεζάντες του είναι: «Can’t breathe» (Δεν μπορώ να αναπνεύσω) και «Need Justice» (Χρειάζομαι Δικαιοσύνη), με την πρώτη φράση να αποτελεί την τελευταία του Τζορτζ Φλόιντ και τη δεύτερη το βασικό σύνθημα των ανά τον κόσμο διαδηλωτών.

Τις φωτογραφίες του έργου του ανάρτησε στο Instagram ο καλλιτέχνης, που έγραψε: «Μπορούμε να σβήσουμε το 2020; Όχι, αλλά μπορούμε να μάθουμε από αυτό».