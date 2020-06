Πολιτική

Κικίλιας από Καστελόριζο: Ενίσχυση και επιπλέον στελέχωση για το ιατρείο (εικόνες)

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Καστελόριζο στο πλαίσιο της ετοιμότητας του Συστήματος Υγείας στη νησιωτική Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της ετοιμότητας του Συστήματος Υγείας στη νησιωτική Ελλάδα, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το Καστελόριζο, όπως επισημάινεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι «στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, ο κ. Κικίλιας συγκάλεσε διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή και του Δημάρχου Γιώργου Σαμσάκου και των Αντιδημάρχων Στράτου Αμύγδαλου και Δημήτρη Αχλαδιώτη, όπου και αποφασίστηκαν τα εξής:

Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να προσληφθεί άμεσα ως επικουρικό προσωπικό, ειδικευμένη γυναικολόγος-μαιευτήρας συνυπηρετώντας με τον ένστολο σύζυγό της.

Η κενή θέση ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου που υπάρχει στο νησί, καλύπτεται εντός των προσεχών ημερών από οπλίτη ιατρό, έπειτα από συνεννόηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή.





Η συγκρότηση ομάδων από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με σκοπό την πραγματοποίηση επισκέψεων παροχής ιατρικής φροντίδας στους κατοίκους του ακριτικού Καστελόριζου.

Η επέκταση της χρήσης τηλεϊατρικής από το Γ.Ν. Ρόδου, πέρα από τα προγραμματισμένα ραντεβού και σε έκτακτα περιστατικά για συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή εκπαίδευση του προσωπικού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του νησιού από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, στη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και στη διαχείριση ύποπτων περιστατικών COVID-19. Τόνισε ότι το Καστελόριζο λόγω και της γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί άμεση προτεραιότητα στην περίπτωση που απαιτηθεί αεροδιακομιδή, για οποιοδήποτε περιστατικό χρειαστεί αντιμετώπιση από ανώτερο υγειονομικό σχηματισμό»...