Παπαδημούλης στον ΑΝΤ1: βρόμικη και ανήθικη η επίθεση στο πρόσωπο μου

«Οι επενδυτικές επιλογές του Παπαδημούλη, τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση», δήλωσε η Μ. Σπυράκη.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» κι αναφερόμενος στην κριτική που έχει δεχθεί για το πόθεν έσχες του, απέδωσε τον όλο θόρυβο σε ενορχηστρωμένη επίθεση από τη ΝΔ σε συνεργασία με μεγαλοδημοσιογράφους.

«Εδώ και έξι εβδομάδες δέχομαι συνεχώς λάσπη, αντί να ασχολούμαστε με το σκάνδαλο της χρηματοδότησης με 20 εκ. ευρώ και αδιαφανείς διαδικασίες, των ΜΜΕ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδημούλης.

Χαρακτήρισε δε τα όσα του καταλογίζονται, ως «βρόμικη κι ανήθικη επίθεση» την οποία κάνει η ΝΔ για να συγκαλύψει τα δικά της σκάνδαλα. Αναρωτήθηκε γιατί δεν έγινε καμία αναφορά σε άλλα προβληματικά πόθεν έσχες πολιτικών, εμπλέκοντας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγο του.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαδημούλης υποστήριξε ότι το κόμμα του τον καλύπτει πλήρως, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα και του κ. Χαρίτση και προειδοποίησε ότι θα καταφύγει στη Δικαιοσύνη, εναντίον όσων τον χαρακτηρίζουν ανέντιμο.

Ερωτηθείς για την κριτική που δέχεται κι από στελέχη του κόμματος του, όπως για παράδειγμα από τον κ. Κούλογλου, απάντησε ότι δεν θα κάνει κανένα σχόλιο.

Στον κ. Παπαδημούλη απάντησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, η οποία τόνισε πως οι επενδυτικές επιλογές του κ. Παπαδημούλη τον έχουν φέρει σε δύσκολη θέση.

Σε ότι αφορά τις αναφορές του για το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού και της συζύγου του, η κυρία Σπυράκη υποστήριξε ότι «αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάτι καλά ήταν να ελέγχει επί 5 χρόνια το πόθεν έσχες του Πρωθυπουργού και δεν βρήκε τίποτα επειδή είναι πεντακάθαρο», συμπληρώνοντας πως με την τακτική που έχει επιλέξει ο κ. Παπαδημούλης για να απολογηθεί, «πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα».