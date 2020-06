Πολιτική

ΥΠΕΞ: άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι η Αθήνα είναι υπέρ της πολιτικής λύσης για την κρίση στη Λιβύη.

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της επίλυσης της λιβυκής κρίσης με πολιτικές διαδικασίες, σημειώνει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Γεννηματάς σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη και τις αιγυπτιακές προσπάθειες για πολιτική λύση.

«Η χώρα μας τάσσεται σταθερά υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της επίλυσης της λιβυκής κρίσης με πολιτικές διαδικασίες, ενώ πρόσφατα από κοινού με άλλες χώρες, εξέφρασε την υποστήριξή της στις αιγυπτιακές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, την οποία και επαναλαμβάνει», επισημαίνει ο κ. Γεννηματάς.