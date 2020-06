Οικονομία

534 ευρώ: νέα καταβολή σε χιλιάδες δικαιούχους

Ποιους εργαζόμενους αφορά η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, πιστώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 7.551 εργαζόμενους-δικαιούχους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ήταν σε αναστολή τον Μάιο.



Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 1.865.832 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ2310989899 οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους δικαιούχους (αναστολές Μαΐου), το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 7.551.