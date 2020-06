Life

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης στο “Πρωινό” για τις… παράξενες δουλειές του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ταλαντούχος καλλιτέχνης για τον γιό του και την περίοδο της καραντίνας, που την πέρασε μαζί με τα… πεθερικά του.