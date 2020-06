Κοινωνία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: έμαθε ότι έμεινε μετεξεταστέος αφού έδωσε Πανελλαδικές! (βίντεο)

Η μητέρα ενός μαθητή της Γ Λυκείου σε ΕΠΑΛ κατήγγειλε ότι ο γιος της έμεινε μετεξεταστέος σε μάθημα ειδικότητας και ενημερώθηκε από το σχολείο αφού έδωσε Πανελλαδικές.