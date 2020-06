Οικονομία

Διεθνείς διακρίσεις για προϊόντα της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ

Δύο βραβεία από το καταξιωμένο Monde Selection κατέκτησαν το παγωμένο τσάι του βουνού ΟΛΥΜΠΟΣ και το φυτικό επιδόρπιο ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ ΟΛΥΜΠΟΣ.

Δύο διεθνή βραβεία που αντανακλούν στις απαράμιλλες γευστικές και διατροφικές αξίες τους, προσέθεσαν στην πληθώρα των διακρίσεων της ΟΛΥΜΠΟΣ το παγωμένο τσάι του βουνού ροδάκινο και το φυτικό επιδόρπιο ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ δαμάσκηνο-βρώμη.

Πρόκειται για διακρίσεις που προέρχονται από το παγκοσμίως καταξιωμένο Monde Selection (International Quality Institute), το οποίο διαθέτει 80 αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες υψηλού κύρους και εργαστήρια αναλύσεων μοναδικής ακρίβειας.

Το παγωμένο τσάι του βουνού ροδάκινο ΟΛΥΜΠΟΣ απέσπασε το Gold βραβείο, ενώ το φυτικό επιδόρπιο ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟ δαμάσκηνο-βρώμη ΟΛΥΜΠΟΣ απέσπασε το Silver βραβείο.

Τα προϊόντα αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά και τα διεθνή πρότυπα.

To Monde Selection έχει την υποστήριξη αρκετών αναγνωρισμένων συλλόγων όπως οι Culinary Academy of France, Euro-toques, Master Chefs of Belgium, the International Vine and Wine Organisation (O.I.V), Jures-Experts Piqueurs Brokers και άλλοι.