Κορονοϊός: η λίστα με τα ξενοδοχεία καραντίνας

Δείτε ποια καταλύματα σε κάθε περιοχή της χώρας, μισθώνονται αποκλειστικά για φιλοξενία τυχόν ασθενών θετικών στον ιό.

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση, με την λίστα που περιέχει τα τουριστικά καταλύματα τα οποία μισθώνονται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID 19.

Όπως σημειώνεται, με την δημοσίευση της παρούσας αίρεται για τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες ή νησιά, η υποχρεωτικότητα του στοιχείου Πρωτοκόλλου Κ του Παραρτήματος I της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αρ. 8958/15.06.2020 (Β’2370) και υπ'αρ. 9418/23.06.2020 (Β'2498) όμοιες Αποφάσεις.

Δείτε την λίστα με τα ξενοδοχεία καραντίνας ανά την Ελλάδα: