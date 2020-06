Πολιτική

Δένδιας: Η πανδημία κατέδειξε την ανάγκη για περισσότερη διεθνή συνεργασία

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ των κρατών της Συμμαχίας για την Πολυμέρεια.

Στην τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών της Συμμαχίας για την Πολυμέρεια, μιας πρωτοβουλίας των ομολόγων του της Γαλλίας και της Γερμανίας, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν και Χάικο Μάας, συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών. Νίκος Δένδιας. Όπως υπογραμμίζει σε γραπτή του δήλωση μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά την πολυμέρεια ως την αποτελεσματικότερη οδό αντιμετώπισης προκλήσεων, των οποίων η διαχείριση ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και δεν κάνει διακρίσεις.

Η σημερινή συνάντηση συμπίπτει και με τα 75 χρόνια από την υπογραφή του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, παρατηρεί ο Υπουργός Εξωτερικών και σημειώνει ότι η κύρια θεματική των συζητήσεων ήταν η ενίσχυση της πoλυμέρειας σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως η έξαρση της πανδημίας αποτελεί μια ηχηρή υπενθύμιση της ανάγκης για περισσότερη διεθνή συνεργασία και περισσότερη πολυμέρεια, καθώς κατέδειξε τα όρια του υφιστάμενου συστήματος και την ανάγκη όπως αρχίσουμε όλοι μαζί να εργαζόμαστε για μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική υγείας.

Περαιτέρω σημειώνει πως είναι πρόδηλο ότι η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας θα πρέπει να γίνει μέσω συνεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόσβαση όλων των κρατών στην απαραίτητη χρηματοδότηση, αλλά και στα εμβόλια που θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Παράλληλα, αναφέρει πως είναι απαραίτητη η αποτελεσματική διεθνής συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπισθεί και η παραπληροφόρηση, η οποία γνώρισε ιδιαίτερη έξαρση την περίοδο της πανδημίας.

Καταληκτικά, ο κ. Δένδιας επισημαίνει στη δήλωσή του πως τόνισε ότι κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών μας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να παραμείνει ως προτεραιότητα όλων μας.