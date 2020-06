Κοινωνία

Δύο συλλήψεις για την επίθεση στον Κώστα Μπακογιάννη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν δύο εκ των πέντε προσαγωγών για την επίθεση με καφέδες και νερά στον δήμαρχο Αθηναίων.

Συνελήφθησαν δύο άτομα, μεταξύ των πέντε προσαχθέντων για τη χθεσινή επίθεση στον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, στο Μεταξουργείο, και πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται, ότι περίπου 20 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, πέταξαν καφέδες και νερά στον δήμαρχο Αθηναίων χθες το βράδυ, την ώρα που αποχωρούσε από εκδήλωση στην πλατεία Αγίου Παύλου, η οποία έγινε ενόψει της σημερινής γιορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Αυτά τα άτομα αμέσως μετά έφυγαν από το σημείο υπό τις αποδοκιμασίες κατοίκων της περιοχής.