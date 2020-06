Πολιτική

Σακελλαροπούλου: δεν θα αποδεχθούμε αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών

Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και ταυτόχρονα εθνικής υπερηφάνειας έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Αγαθονήσι.

«Η Ελλάδα επιδιώκει διαχρονικά σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Τουρκία και επενδύει στην ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία των δύο λαών. Δεν είναι διατεθειμένη, όμως, να απεμπολήσει κυριαρχικά της δικαιώματα ή να αποδεχθεί αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών», υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Αγαθονήσι.

Όπως σημείωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής». «Η χώρα μας σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και επιδιώκει μία εποικοδομητική σχέση με τους γείτονές της. Παράλληλα, όμως, είναι αποφασισμένη να προασπίσει με κάθε δυνατό τρόπο, όταν και αν χρειαστεί, την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», πρόσθεσε. «Θέλω από αυτήν την ακριτική γωνιά της πατρίδας μας να στείλω ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και ταυτόχρονα εθνικής υπερηφάνειας, όπως μου το μετέδωσαν οι κάτοικοι του Αγαθονησίου, σταθεροί θεματοφύλακες των συνόρων, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης», τόνισε.

Η κ. Σακελλαροπούλου έφθασε σήμερα το πρωί στο Αγαθονήσι, όπου την υποδέχτηκαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος, Ευάγγελος Κόττορος. Ξεκίνησε την επίσκεψή της από το φυλάκιο του νησιού, όπου συνομίλησε και ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της φρουράς. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στο φυλάκιο, έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών, υπογραμμίζοντας την τιμή και την υπερηφάνεια της που βρίσκεται στο ακριτικό φυλάκιο του Αγαθονησίου. «Νιώθω τιμή και υπερηφάνεια που βρίσκομαι σήμερα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο του Αγαθονησίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φρουρούς των συνόρων μας. Τους μαχητές της πρώτης γραμμής, που με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία, αυταπάρνηση και υψηλό φρόνημα υπερασπίζονται την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, χωρίς να πτοούνται από προκλήσεις και απειλές. Χάρη σε σας, καθώς και στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς και σίγουροι ότι η χώρα μας είναι και θα παραμείνει πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή», έγραψε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια μετέβη στο σχολείο, όπου συναντήθηκε με τους εννέα μαθητές που φοιτούν εκεί και συζήτησε με τους εκπαιδευτικούς για τις ξεχωριστές προκλήσεις του σχολικού βίου στο ακριτικό νησί. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Αγαθονησίου, παρουσία του δημοτικού συμβουλίου, του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του καθηγούμενου Πάτμου, αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου Κύριλλου και του πατέρα Γεώργιου Κάνδρου. Κατά τη διάρκεια της αντιφώνησής της, η κ. Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε για την εξαιρετική τιμή και έκανε λόγο για καθήκον και υποχρέωση από πλευράς της να βρίσκεται κοντά τους σήμερα, σε αυτό το ακριτικό νησί, που από τα βάθη της ιστορίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού χώρου.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με ανακηρύξετε επίτιμη δημότη του νησιού σας. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μου να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα, σε αυτό το μικρό νησί, που από τα βάθη της ιστορίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού χώρου. Από την Υετούσσα των Αρχαίων Ελλήνων, την Τραγέα του Θουκυδίδη, μέχρι σήμερα, το Αγαθονήσι μπορεί να βρίσκεται μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά διατήρησε ανέπαφους τους δεσμούς του με την υπόλοιπη χώρα.

Διαπιστώνω σήμερα, και από κοντά, αυτό που περιγράφουν όσοι επισκέπτονται το νησί: Ανθρώπους περήφανους και χαμογελαστούς, που ζουν από τη θάλασσα και τη γη. Έλληνες ακρίτες που επιμένουν να αγωνίζονται, να ονειρεύονται, να σχηματίζουν μία ζωντανή δραστήρια κοινότητα και παράλληλα να είναι θεματοφύλακες των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Καταφέρνετε, με την αθόρυβη, συστηματική και επίπονη προσπάθεια που καταβάλλετε, να διαβιώνετε με λιγότερα από όσα υπαγορεύει η σύγχρονη εποχή και η ζωή των μεγάλων αστικών κέντρων. Έχετε, όμως, τον πλούτο του αρχιπελάγους, την άμεση σχέση με ένα ιδιαίτερου κάλλους φυσικό περιβάλλον.

Αντιλαμβάνομαι ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, οι υποδομές του νησιού δεν επαρκούν και οι συνθήκες ζωής, όταν τελειώνει το καλοκαίρι και οι επισκέπτες εγκαταλείπουν αυτόν τον όμορφο τόπο, είναι δύσκολες και συχνά σκληρές. Γνωρίζω ότι για το νησί σας έχουν δρομολογηθεί αναπτυξιακά έργα, όπως η αναβάθμιση του λιμανιού, το αλιευτικό καταφύγιο στον όρμο Καθολικού, ο Σταθμός Τηλεϊατρικής, η εκτέλεση των οποίων θα βελτιώσει όχι μόνο τις υποδομές του νησιού αλλά και το επίπεδο της ζωής σας.

Βρεθήκατε πολλές φορές αντιμέτωποι με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και σηκώσατε βάρος μεγαλύτερο από αυτό που σας αναλογεί. Οφείλω να σας συγχαρώ για την ανθρωπιά με την οποία περιβάλλετε τους κατατρεγμένους που φτάνουν από τις τουρκικές ακτές. Το Αγαθονήσι, όμως, είναι πολλά περισσότερα από μία μικρή πύλη προσφύγων και μεταναστών προς την Ελλάδα. Και αυτό το αποδεικνύετε και το αναδεικνύετε καθημερινά με την επιλογή σας να ζείτε σε μία απομακρυσμένη αλλά υπέροχη γωνιά της πατρίδας μας. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αγωνίζεστε να κρατήσετε ζωντανή μία κοιτίδα ελληνισμού με διαδρομή αιώνων. Η αγάπη για την πατρίδα και για τον τόπο σας, και το αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύετε, συνιστούν υψηλά παραδείγματα αφοσίωσης και πατριωτισμού, μακριά από τα φώτα της εφήμερης δημοσιότητας. Την επιλογή σας αυτή οφείλει η ελληνική πολιτεία να την αναγνωρίσει και να τη στηρίξει. Όταν, μάλιστα, βρίσκεστε απέναντι σε έναν γείτονα που δημιουργεί διαρκώς προκλήσεις και εντάσεις στην περιοχή.

Η Ελλάδα επιδιώκει, διαχρονικά, σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Τουρκία και επενδύει στην ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία των δύο λαών. Δεν είναι διατεθειμένη, όμως, να απεμπολήσει κυριαρχικά της δικαιώματα ή να αποδεχθεί αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών. Η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής. Η χώρα μας σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και επιδιώκει μία εποικοδομητική σχέση με τους γείτονές της. Παράλληλα, όμως, είναι αποφασισμένη να προασπίσει με κάθε δυνατό τρόπο, όταν και αν χρειαστεί, την εθνική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θέλω από αυτήν την ακριτική γωνιά της πατρίδας μας να στείλω ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης και ταυτόχρονα εθνικής υπερηφάνειας, όπως μου το μετέδωσαν οι κάτοικοι του Αγαθονησίου, σταθεροί θεματοφύλακες των συνόρων, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Είμαστε η μεγαλύτερη νησιωτική χώρα της Ευρώπης και από κάθε νησί, από κάθε νησίδα και βραχονησίδα, χτίζουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνετε, να με θεωρείτε από σήμερα συμπολίτη σας. Το να είμαι έστω και συμβολικά μία από εσάς, μέλος της κοινότητάς σας, με γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας».

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στο νησί, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο λιμάνι, όπου ήταν παρατεταγμένα πληρώματα σκαφών του Στρατού Ξηράς και του Λιμενικού Σώματος και επισκέφθηκε την κανονιοφόρο του ΠΝ «Κ/Φ ΚΡΑΤΑΙΟΣ». Μετά την ενημέρωσή της από τον κυβερνήτη του σκάφους, η κ. Σακελλαροπούλου έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Νιώθω τιμή και υπερηφάνεια που βρίσκομαι σήμερα κοντά στους αξιωματικούς και το πλήρωμα της κανονιοφόρου ΚΡΑΤΑΙΟΣ του ναυτικού μας. Σε αυτούς που καθημερινά, με το υψηλό τους φρόνημα, την ετοιμότητα και την άρτια εκπαίδευσή τους, διασφαλίζουν με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας. Το Πολεμικό μας Ναυτικό, όπως και το σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει αποδείξει διαχρονικά ότι έχει την ικανότητα και τη βούληση να εξασφαλίζει την ειρήνη και να απαντά όταν χρειαστεί στις προκλήσεις και τις απειλές. Εκ μέρους όλων των Ελλήνων εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια επιτυχία την υψηλή αποστολή σας».