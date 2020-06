Πολιτική

Επικοινωνία Τσίπρα με τη μητέρα της 9χρονης που λιποθύμησε από πείνα

Τι είπε στη μητέρα και τη γιαγιά του κοριτσιού από τη Ρόδο. Τα "πυρά" στην κυβέρνηση και η υπόσχεσή του...

Με τη μητέρα και τη γιαγιά του 9χρονου κοριτσιού από τη Ρόδο, που είχε λιποθυμήσει, επικοινώνησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μου δόθηκε η ευκαιρία να τους πω αυτό που θέλω να μοιραστώ με κάθε εργαζόμενο αυτές τις δύσκολες ώρες. Πως δεν είναι μόνες τους. Πως δεν πρέπει να αισθάνονται ντροπή», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, προσθέτει, «η μόνη που πρέπει να ντρέπεται είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που άφησε χιλιάδες ανθρώπους για τρεις ολόκληρους μήνες να ζήσουν με μόλις 800 ευρώ και δεν έλαβε καμία μέριμνα για τους εποχικά εργαζόμενους».

Ο κ. Τσίπρας σημειώνει ότι «εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί με κάθε εργαζόμενο για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους», υπογραμμίζοντας ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ «για την προστασία της εργασίας και το εισόδημα έκτακτης ανάγκης που καλύπτει και τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό, αποτελούν ζωτικής σημασίας επιλογές για την κοινωνία».