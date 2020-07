Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζεται ο άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Ο άστατος συννεφιασμένος και βροχερός καιρός, τουλάχιστον στα Ηπειρωτικά θα συνεχιστεί καλοκαιριάτικα, αναγκάζοντάς δυστυχώς τους καλλιεργητές, σε νέους ψεκασμούς "να σώσετε οτιδήποτε αν σώζεται".

Πιο αναλυτικά για την Κυριακή, περιμένουμε άστατο καιρό, κυρίως στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τις Σποράδες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, από την Μακεδονία το πρωί με επέκταση το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Σποράδες, την Στερεά, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο και γενικά αίθριο ουρανό στις υπόλοιπες περιοχές με λίγες νεφώσεις που στα ορεινά της Κρήτης θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα κυμανθεί στα Βόρεια από 14 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στα Κεντρικά από 15 έως 35 και Νοτιότερα από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές:

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Βόλου, ενημερώνει, για την ύπαρξη ανάρσιας - καρπόκαψα - φυλλοδέτης (ροδακινιά–νεκταρινιά) στα πυρινόκαρπα.

Η δραστηριότητα των ακμαίων των εντόμων διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και την καλλιέργεια. Καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν συστηματικά (δύο φορές την εβδομάδα) τις φερομονικές παγίδες στους οπωρώνες τους, προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα της δραστηριότητας των ακμαίων των εντόμων. Δεδομένου ότι οι συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το ύψος της προσβολής, καλό είναι οι καλλιεργητές να μην εφησυχάζουν. Συστήνεται να προβαίνουν ανά τακτά διαστήματα σε ένα έλεγχο προσβολής και αναλόγως να επεμβαίνουν άμεσα για την προστασία της παραγωγής με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και κατά προτίμηση με σκευάσματα που καταπολεμούν και τα τρία έντομα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον Τάσο Αρνιακό: