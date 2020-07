Αθλητικά

FIFA: Νέα τεχνολογία για το οφσάιντ στο επόμενο Μουντιάλ

Στόχος είναι να επιταχυνθεί ο έλεγχος των αμφισβητούμενων φάσεων μέσω του VAR.

Η FIFA εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αποφάσεων για τα οφσάιντ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, στο Κατάρ, δήλωσε αξιωματούχος της στο γερμανικό ARD.

«Στόχος είναι να είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε με αυτό το σύστημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ» δήλωσε ο Γιοχάνες Χολτζμίλερ, του Τμήματος Τεχνολογίας και Καινοτομίας της FIFA. Οι δοκιμές διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου συλλόγων το 2019, αλλά το σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο για χρήση.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναγνωρίζει την ακριβή στιγμή που η μπάλα παίζεται προς τα εμπρός και θα βαθμονομεί τις γραμμές που δείχνουν τη θέση του επιτιθέμενου, ο οποίος είναι έτοιμος να λάβει μια πάσα, σε σχέση με την μπάλα.

«Η ιδέα πίσω από αυτήν την τεχνολογία για το οφσάιντ είναι να επιταχυνθεί ο έλεγχος τέτοιων καταστάσεων μέσω του VAR», συμπλήρωσε ο Χολτζμίλερ.