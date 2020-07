Πολιτισμός

Πέθανε η Σουζάνα Αντωνακάκη

Μαζί με τον σύζυγο της, Δημήτρη Αντωνακάκη, δημιούργησαν σειρά διακεκριμένων έργων, τα οποία αποτελούν συγκερασμό ελληνικού και ξένου μοντερνισμού.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η αρχιτέκτονας Σουζάνα Αντωνακάκη, που μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Αντωνακάκη, δημιούργησαν σειρά διακεκριμένων έργων τα οποία αποτελούν συγκερασμό ελληνικού και ξένου μοντερνισμού, παράδοσης και νεωτερικότητας.

Η Σουζάνα Κολοκυθά Αντωνακάκη γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα και σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Υπήρξε, μαζί με το Δημήτρη Αντωνακάκη και την Ελένη Γούση-Δεσύλλα, ιδρυτικό μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου Atelier 66 (1965-1986), στο οποίο προστέθηκαν τα επόμενα χρόνια συνάδελφοι αρχιτέκτονες ως ισότιμοι συνεργάτες και μετονομάστηκε σε Α66 το 1987.

Τα επόμενα 20 χρόνια, μαζί με μια λίστα από κτίρια, εκδόσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς, συνέβαλαν στη διαμόρφωση των σύγχρονων αρχιτεκτονικών τάσεων, έχοντας δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό στυλ που κατέστησε τη δουλειά του Atelier αναγνωρίσιμη. Το 1984, εκδίδεται μονογραφία τους από τις εκδόσεις Rizzoli, με την επεξεργασία του Kenneth Frampton.

Η Σουζάνα Αντωνακάκη έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών - ΣΑΔΑΣ (1971-1972), πρόεδρος του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου (1982-1984), Αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής - Academie d' Architecture (1995), μέλος της Εθνικής Γραμματείας της UIA (1982-2002).

Συλλυπητήριο μήνυμα της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη

«Από το 1965 που ίδρυσε μαζί με τον Δημήτρη Αντωνακάκη το Atelier 66, η Σουζάνα Αντωνακάκη, με τον σύντροφό της στη ζωή και στην αρχιτεκτονική, μετέφερε στην Ελλάδα την παγκόσμια αντίληψη για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, αλλά και στο εξωτερικό την ελληνική ματιά για το πώς μπορούν να συνδυαστούν με επιτυχία, στοιχεία του μοντερνισμού και της παράδοσης.

Το έργο της Σουζάνας Αντωνακάκη, αναγνωρίσιμο και με διακριτή ταυτότητα, εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Παρουσίασε τη δουλειά της σε εκθέσεις και το έργο της έγινε αντικείμενο διεθνών εκδόσεων. Δίδαξε στις νέες γενιές αρχιτεκτόνων ήθος, ποιότητα και αισθητική. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Δημήτρη Αντωνακάκη και στους πολυάριθμους φίλους της» αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.