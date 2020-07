Πολιτική

“Πόλεμος χαρακωμάτων” μετά τις καταγγελίες Καλογρίτσα

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό έχουν βάλει οι καταγγελίες του επιχειρηματία Καλογρίτσα.

Από εκλεκτός του Μαξίμου για το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών το 2016, όπως τον εμφάνιζαν δημοσιεύματα της εποχής, ο επιχειρηματίας, Χρήστος Καλογρίτσας έγινε κατήγορος του Νίκου Παππά. Του πανίσχυρου υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τη διαγωνιστική διαδικασία.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας στη μήνυσή του καρφώνει την τότε κυβέρνηση και το πρωτοκλασάτο στέλεχος της Κουμουνδούρου ότι κινούσαν υπόγεια τα νήματα για να ελέγξουν το τηλεοπτικό τοπίο. Το σχέδιο, σύμφωνα με τον Χρήστο Καλογρίτσα, περιελάμβανε εκτός από τον ίδιο και έναν λιβανέζικο κατασκευαστικό κολοσσό που μέσω μιας αφανούς εταιρείας θα συμμετείχε στο διαγωνισμό.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας μέσω της κατασκευαστικής εταιρείας «Τοξότης», υπέβαλε μήνυση για κακουργηματική απάτη επί δικαστηρίω και ψευδή κατάθεση σε βάρος των παρολίγον συνεταίρων του για ζημιά άνω των 3 εκ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, ο Έλληνας επιχειρηματίας αναφέρει στα δικόγραφα ότι με την καθοδήγηση του White House, της τότε κυβέρνησης δηλαδή, δημιουργήθηκε εικονική σύμβαση υπεργολαβίας μεταξύ της «Τοξότης» (συμφερόντων Καλογρίτσα) και πανίσχυρου Λιβανέζικου κατασκευαστικού κολοσσού, ώστε να του δοθούν 3 εκατομμύρια ευρώ για την εγγυητική επιστολή ώστε να συμμετέχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας παραθέτει μάλιστα και ένα mail με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2016 το οποίο φέρεται να απέστειλε ένας εκ των μηνυόμενων που είναι οικονομικός διευθυντής του λιβανέζικου κολοσσού προς στενό συνεργάτη του και από το οποίο φαίνεται ότι για την εικονική συναλλαγή υπήρχε γνώση του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας καταγγέλλει ότι η λιβανέζικη εταιρεία δεν κατέβαλε το υπόλοιπο μέρος της συμφωνίας που έφτανε συνολικά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα η δική του εταιρεία να υποστεί οικονομική καταστροφή. Επιπλέον, καρφώνει και πάλι τον Νίκο Παππά, ότι με πρωτοβουλία του τα 3 εκατομμύρια ευρώ κατέληξαν όπως υποστηρίζει ο επιχειρηματίας στην εφημερίδα «DOCUMENTO».

Ο λιβανέζικος κατασκευαστικός κολοσσός που ελέγχει η οικογένεια Χούρι έχει έδρα την Ελλάδα. Επέλεξε τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου στο Λίβανο. Αρχικά συμμετείχε σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε αραβικές χώρες, όμως σταδιακά επεκτάθηκε και στη Δύση. Μέσα στα σχέδια της, σύμφωνα με τα δικόγραφα που έφερε στο φως η πλευρά Καλογρίτσα ήταν να επεκταθεί και στο τηλεοπτικό τοπίο με τις ευλογίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένας στόχος που τελικά ναυάγησε σε θολά νερά.

Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση

Παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τα όσα καταγγέλλει ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας ζητούν πλέον κυβερνητικά στελέχη. Ο αποκαλούμενος “κόκκινος εργολάβος” κατήγγειλε μέσα από δικαστικά έγγραφα πως με την καθοδήγηση του “White House”, όπως αποκαλεί το Μέγαρο Μαξίμου, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παππά, χρηματοδοτήθηκε με εικονική σύμβαση από λιβανέζικη εταιρία για να πάρει τηλεοπτική άδεια.

“Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί με το ζήτημα και έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, έτσι ώστε να ξεκινήσει μία έρευνα, η οποία θα καταδείξει αν έγιναν πράγματι όσα καταγγέλλονται. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα, κυρίως έχει να κάνει με το ότι οι θεσμοί υπολειτούργησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης” τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μάλιστα στο κάδρο η Νέα Δημοκρατία βάζει και τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο καλεί είτε να αποπέμψει τον Νίκο Παππά ή να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη. «Ο κ. Τσίπρας οφείλει σήμερα κιόλας να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τα όσα γίνονταν στο "μαγαζί", όπως έλεγε ο Νίκος Παππάς, στενότερος συνεργάτης του και πρωταγωνιστής όσων αδιανόητων πληροφορήθηκαν το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. «Εγείρονται μείζονος σημασίας ζητήματα που αφορούν τον σεβασμό των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών στον τόπο μας. Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Τσίπρας για τις εικονικές συμβάσεις; Δεν ήξερε τίποτα για εκατομμύρια που άλλαζαν χέρια; Δεν ήξερε τίποτα για το σύστημα που επιχειρήθηκε να στηθεί στα ΜΜΕ; Η σιωπή του διευρύνει το πολιτικό κατηγορητήριο στη συνείδηση των πολιτών», πρόθεσε.

Πάντως, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον Νίκο Παππά, πρωτοκλασάτα στελέχη ασκούν κριτική μη κρύβοντας τη δυσφορία τους. “Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα πολλά θετικά τα οποία δημιούργησε προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών χαρακτηρίζεται από ορισμένες πλευρές της από στοιχεία αλαζονείας. Από στοιχεία του ύφους και του ήθους που δε θέλουμε να χαρακτηρίζουν μια προοδευτική διακυβέρνηση” δήλωσε ο Νίκος Φίλης.

Μάλιστα με βάση τις καταγγελίες Καλογρίτσα, καταγγέλλεται πως ο διαγωνισμός του 2016 ήταν στημένος, όπως λένε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ και χρησιμοποιήθηκαν «λαγοί» για να αυξηθεί υπέρμετρα το τίμημα των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Νίκος Φίλης πάντως αναφερόμενος και στην υπόθεση Μιωνή ζητεί να προχωρήσει η έρευνα , επαναλαμβάνει πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει στοιχείο οικονομικής συναλλαγής, αλλά: “Υπάρχουν ζητήματα που και εμένα με ξένισαν που εχουν να κάνουν με το χαρακτηρισμό των θεσμών. Καμία αντίρρηση για αυτό το πράγμα. Βεβαίως και με ξένισε να γίνονται συζητήσεις με ένα πρόσωπο που είναι υπόδικο στην Ελλάδα με παρέμβαση μάλιστα ξένης κυβέρνησης. Βεβαίως. Δεν είναι λειτουργία Κράτους Δικαίου αυτό θα πεί κάποιος”.