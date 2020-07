Πολιτική

Δένδιας σε ΟΗΕ: κατάφωρη παραβίαση της νομιμότητας στη Λιβύη

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε την ανάγκη άμεσου τερματισμού των έξωθεν παρεμβάσεων στη Λιβύη και της πιστής τήρησης του εμπάργκο όπλων.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη, που διοργάνωσε η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση στη χώρα και η πορεία των προσπαθειών για ειρήνευση και πολιτική λύση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση, τόνισε την ανάγκη άμεσου τερματισμού των έξωθεν παρεμβάσεων στη Λιβύη και της πιστής τήρησης του εμπάργκο όπλων. Δύο παραμέτρων που τροφοδοτούν τη διαμάχη και έχουν μοναδικό αποτέλεσμα την πρόκληση περαιτέρω αστάθειας στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνει στη δήλωσή του.

Στο αυτό πλαίσιο, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και επιστροφής των αντιμαχομένων σε διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη μια πολιτικής λύσης. Σταθερός στόχος της χώρας μας είναι, όπως υπογραμμίζει στη γραπτή του δήλωση, η ειρήνευση στη Λιβύη και η εδραίωση ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι εντάσσονται οι επαφές, όπως η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων Αγκίλα Σάλεχ την προηγούμενη εβδομάδα στη Λιβύη.

Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας, ότι η όποια λύση, προκειμένου να είναι εφαρμόσιμη και βιώσιμη, θα πρέπει να είναι λιβυκής ιδιοκτησίας, να εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κινούμενη πάντα στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των Συμπερασμάτων της Διαδικασίας του Βερολίνου, τις οποίες ενισχύει και η πρόσφατη Πρωτοβουλία του Καΐρου.

Επιπλέον, επισήμανε τη σημασία της ευρωπαϊκής επιχείρησης «IRINI» για την επιτήρηση του εμπάργκο όπλων, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά.

Υπογράμμισε, εν κατακλείδι, ότι καμία συζήτηση για τη Λιβύη δεν θα έχει αποτέλεσμα αν αγνοείται το γεγονός ότι η διεθνής νομιμότητα παραβιάζεται κατάφωρα στη Λιβύη. Aφενός μεν μέσω της συνεχιζόμενης παράνομης μεταφοράς πολεμικού υλικού και μισθοφόρων μαχητών, αφετέρου, δε, μέσω παράνομων μνημονίων που αποσκοπούν τον σφετερισμό κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων χωρών, όπως επιχειρείται εις βάρος της Ελλάδος και μέσω της παραβίασης του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, όπως σημείωσε.

«Τόνισα, συναφώς, ότι η Ελλάδα θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας, την επίτευξη ειρήνης στη Λιβύη και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει καταληκτικά στη δήλωσή του ο υπουργός Εξωτερικών.