Παγκόσμια κατακραυγή για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή ανακοινώθηκε για τις 24 Ιουλίου. Στις Βρυξέλες το θέμα των κυρώσεων στην Τουρκία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο εμμένει στην απόφασή του να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, αλλά ξεκίνησε ήδη τις προετοιμασίες, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Μία ημέρα μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος, πραγματοποιήθηκε η επίσημη επιθεώρηση. Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή ανακοινώθηκε για τις 24 Ιουλίου. Η επιλογή της ημερομηνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία καθώς τότε υπεγράφη η Συνθήκη της Λωζάνης, την οποία ο Ερντογάν αμφισβητεί.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu από χθες η Αγία Σοφία έκλεισε για τους επισκέπτες.Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου ειδικά κλιμάκια του υπουργείου Πολιτισμού να επιθεωρήσουν τον τρούλο και τέσσερις μιναρέδες, στο πλαίσιο των προετοιμασιών.

Η Αγία Σοφία τέθηκε υπό την εποπτεία της Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, ο επικεφαλής της οποίας Αλί Ερμπάς δήλωσε σήμερα ότι η υπηρεσία του έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα έως την 24η Ιουλίου.

Ενώ το καθεστώς Ερντογάν και οι εθνικιστικοί κύκλοι που το περιβάλλουν οραματίζονται την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι διεθνείς αντιδράσεις συνεχίζονται. Σε αυτές, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε ότι η απόφασή του αντιπροσώπευε τη βούληση της χώρας του να ασκήσει τα «κυριαρχικά της δικαιώματα».

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι αύριο Δευτέρα θα συζητηθεί στις Βρυξέλες το θέμα των κυρώσεων στην Τουρκία, τις οποίες έχει ζητήσει η χώρα μας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ίδιο μέσο επεσήμανε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, εκτός από διεθνές, είναι και ελληνοτουρκικό ζήτημα.