Κοινωνία

Συλλήψεις για απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ

Η περιπετειώδης καταδίωξη που κατέληξε σε συλλήψεις.

Για απόπειρες διάρρηξης τεσσάρων ΑΤΜ σε περιοχές της Χαλκιδικής με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς συνελήφθησαν τρεις άνδρες.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες, το τελευταίο δίμηνο, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με κύριο στόχο την αφαίρεση χρημάτων από ΑΤΜ, με την πρόκληση έκρηξης με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που τοποθετούσαν στη θυρίδα παραλαβής χρημάτων.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της 11ης Ιουλίου, στην Ιερισσό Χαλκιδικής, οι δύο από τους συλληφθέντες, επιβαίνοντας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που είχε κλαπεί τον προηγούμενο μήνα από περιοχή της Θεσσαλονίκης, πήγαν σε ΑΤΜ που ήταν τοποθετημένο έξω από κατάστημα και προσπάθησαν να το διαρρήξουν τοποθετώντας αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν λίγη ώρα αργότερα να επιβαίνουν στην κλεμμένη μοτοσικλέτα και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν η μοτοσικλέτα εξετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών με γεμιστήρα και 12 φυσίγγια. Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκε και ο τρίτος άνδρας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 6.800 ευρώ.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα πρόεκυψε ότι -ενεργώντας με την ίδια μεθοδολογία- αποπειράθηκαν να διαρρήξουν το τελευταίο δίμηνο ακόμα τρία ΑΤΜ σε Νέα Καλλικράτεια, Νικήτη και Καλλιθέα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρήματα. Σε δύο από τις παραπάνω περιπτώσεις προκλήθηκε έκρηξη του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα διέρρηξαν, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ένα κατάστημα αφαιρώντας χρήματα και συσκευές. Επίσης, αφαίρεσαν ένα όχημα, το οποίο χρησιμοποίησαν σε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις απόπειρας διάρρηξης σε ΑΤΜ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.