Τηλεργασία: Έρχεται νομικό πλαίσιο - Οι βασικοί άξονες

Δέσμη διατάξεων για το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της τηλεργασίας, σε νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Με δέσμη 10 διατάξεων καθορίζεται για πρώτη φόρα το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της τηλεργασίας σε νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο θεσμός της τηλεργασίας, ο οποίος αναδείχτηκε στην περίοδο της πανδημίας, αποτελεί μία νέα δυναμική πρόκληση από το μέλλον στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν η ελληνική αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ωστόσο, καλείται να αξιοποιήσει τη νέα πραγματικότητα, να συμβαδίσει με τα νέα δεδομένα δημιουργώντας ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου ενδεικτικά αποτελούν:

Ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών σχέσεων

Τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη

Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου

Κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από εργοδότη

Απαγόρευση της χρήσης κάμερας

Σύστημα ελέγχου τηλεργασίας σύμφωνο με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων

Δήλωση εργαζομένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη

Το μεγάλο αυτό βήμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ολοκληρώνεται με την ίδρυση αυτοτελούς Τμήµατος Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της συμφωνίας για τηλεργασία και των μέτρων για την ασφάλεια και υγεία του τηλεργαζόμενου.