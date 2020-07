Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: το Μεταναστευτικό είναι θέμα εθνικής Ασφάλειας (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου για την μείωση των ροών και την προώθηση προσφύγων σε άλλες χώρες, αλλά και την εντονότερη παρουσία των ελληνικών δυνάμεων σε στεριά και θάλασσα.

«Από τα τέλη Φεβρουαρίου βλέπουμε αυξημένη ένταση από την πλευρά της Τουρκίας», επεσήμανε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

Όπως συμπλήρωσε ο Νότης Μηταράκης, «Η στρατηγική της Τουρκίας είναι να ανοίγει πολλαπλά μέτωπα, όπως κάνει και αυτήν την περίοδο με την Αγία Σοφία. Ωστόσο, υπήρξε μια καλή απόφαση σήμερα για την Ελλάδα, στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ»

«Οι ροές μειώθηκαν διότι είμαστε παρόντες στην θάλασσα μέρα και νύχτα, ειδοποιούμε τις τουρκικές Αρχές όπως οφείλουμε βάσει του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ο κ. Μηταράκης, τονίζοντας ότι «πλέον, το Μεταναστευτικό δεν έχει μόνο μια ανθρωπιστική διάσταση, αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφαλείας. Έτσι το είδε το ΚΥΣΕΑ από την 1η Μαρτίου κι έτσι καταφέραμε να μειωθούν οι ροές».

Ο Υπ. Μετανάστευσης συμπλήρωσε ότι ταυτοχρόνως έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για αποσυμφόρηση των δομών, χορήγησης ασύλου και προώθησης ατόμων σε άλλες χώρες.

Αναφερόμενος στα κρούσματα κορονοϊού στις δομές φιλοξενίας, ο κ. Μηταράκης είπε ότι στην πρώτη φάση δεν υπήρξαν κρούσματα, ενώ σταδιακά ελήφθη κάθε μέριμνα, ώστε να απομονώνονται εγκαίρως τυχόν ασθενείς και να αποτρέπεται η εξάπλωση της πανδημίας.