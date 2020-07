Πολιτισμός

Αναστάσιος για Αγία Σοφία: πολιτιστική τζιχάντ η μετατροπή σε τζαμί

Λάβρος κατά της απόφασης του Ερντογάν εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Τι είπα για τις επιπτώσεις της απόφασης στην Τούρκου Προέδρου.

Σε ακόμη μια ηχηρή παρέμβαση προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος για το θέμα της Αγίας Σοφίας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Αναστάσιος χαρακτηρίζει «πολιτιστική τζιχάντ» την επιλογή Ερντογάν να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τέμενος και σημειώνει ότι η απόφαση αυτή «γυρίζει την ανθρωπότητα σε παλιές σκοτεινές εποχές».

Η πλήρης δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου

«Η απόφαση αυτή για την Αγία Σοφία είναι ένα είδος πολιτιστικής επιθέσεως, πολιτιστικού τζιχάντ. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι σοβαροί, τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι, καταδικάζουν κάθε μορφή ιερού πολέμου, τζιχάντ. Υπάρχει μια ισλαμική ευαισθησία μέχρι τώρα που έχει σεβαστεί την ομορφιά της Αγίας Σοφίας. Ο άκριτος όμως φανατισμός ζητεί να εκμεταλλευτεί, να κλέψει το κάλλος του πιο ωραίου Ναού της αδιαίρετης Χριστιανοσύνης.

Η απόφαση αυτή ανήκει στις τραγικές αποφάσεις και ενέργειες που ναρκοθετούν τη μεγαλύτερη ελπίδα και προσπάθεια της εποχής μας. Την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και των πολιτισμών. Αυτή η απόφαση μάς γυρίζει πίσω σε σκοτεινές ιστορικές πτυχές και πραγματικά έχει δημιουργήσει μια πραγματική απορία και αγανάκτηση ότι μια χώρα σαν την Τουρκία που επιθυμεί να είναι στην πρωτοπορία, διαλέγει έναν ρόλο καθυστερημένης πολιτιστικής οπισθοφυλακής.

Επανειλημμένως μου δόθηκε η ευκαιρία και τονίζω ότι το λάδι της θρησκείας είναι αμαρτία και λάθος να χρησιμοποιείται για να ανάβει και να εξυπηρετεί εθνικιστικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ο ευγενής σκοπός της θρησκείας είναι να απαλύνει τις πληγές και να ειρηνεύει τις ψυχές των ανθρώπων. Να προάγει τον πολιτισμό και όχι να τον οδηγεί πίσω».