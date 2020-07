Κόσμος

Παντρεύτηκε η Πρωθυπουργός της Δανίας... επιτέλους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από πολλές αναβολές στα σχέδια της, λόγω πολιτικών υποχρεώσεων, αλλά και του κορονοϊού.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν παντρεύτηκε σήμερα, αφού ο γάμος της χρειάστηκε να αναβληθεί πολλές φορές για διάφορους λόγους, εκ των οποίων μιας συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Η Φρεντέρικσεν παντρεύτηκε τον σύντροφό της Μπο Τένγκμπεργκ σήμερα το απόγευμα σε μια μικρή εκκλησία στο νησί Μον στη Βαλτική Θάλασσα, όπου το ζευγάρι έχει ένα μια εξοχική κατοικία, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τελετή ήταν μικρή, με την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Πουλ Νίρουπ Ράσμουσεν καθώς και αρκετών μελών του υπουργικού συμβουλίου της Φρεντέρικσεν.

Η 42χρονη πολιτικός είχε αρχικά προγραμματίσει να παντρευτεί τον Τένγκμπεργκ το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο οι κοινοβουλευτικές εκλογές της χώρας ανέβαλαν το γάμο τους.

Τα σχέδια για την γαμήλια τελετή τους φέτος εμποδίστηκαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Η τελευταία καθορισμένη ημερομηνία του γάμου ήταν αυτό το Σάββατο, κάτι που δεν ήταν δυνατό λόγω της συνόδου κορυφής της ΕΕ που ορίστηκε την τελευταία στιγμή με θέμα συζήτησης το προτεινόμενο Ταμείο Ανάκαμψης.

Η Φρεντέρικσεν γνώρισε τον 55χρονο σκηνοθέτη και φωτογράφο Τενγκμπεργκ το 2014 μέσω αμοιβαίων φίλων.

View this post on Instagram JA?? A post shared by Mette Frederiksen (@mette) on Jul 15, 2020 at 7:54am PDT