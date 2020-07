Πολιτική

Τουλουπάκη: η σκοπιμότητα επεβλήθη της νομιμότητας

Ημέρα θλίψης για την Δικαιοσύνη, τονίζει η επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς...

Ημέρα θλίψης για τη Δικαιοσύνη χαρακτηρίζει την σημερινή η επικεφαλής της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα για τους δικονομικούς χειρισμούς της στην υπόθεση της Novartis.

Αναλυτικά η δήλωση της Ελένης Τουλουπάκη:

«Σήμερα παίχτηκε η τελευταία πράξη ενός προαναγγελθέντος δράματος δίωξης, την οποία θα προσβάλλω άμεσα στο δικαστικό συμβούλιο ως απολύτως άκυρη, ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί το ζήτημα της ματαίωσης κάθε προσπάθειας καταπολέμησης της Διαφθορας στη χώρας μας σε όλα τα αρμόδια διεθνή όργανα.

Σήμερα η σκοπιμότητα επεβλήθη της νομιμότητας. Είναι μια μέρα θλίψης για τη Δικαιοσύνη. Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό αλλά βαθύτατα θεσμικό. Παρά τις αρχειοθετήσεις του ΑΠ, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εφετών, την απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών, αλλά και το πλήρως εμπεριστατωμένο πόρισμα του αντεισαγγελέα του ΑΠ κ. Λ. Σοφουλακη, που μας δικαίωσαν μέσα σε ένα τυφώνα παραπληροφόρησης, η συντονισμένη και επίμονη προσπάθεια εξουδετέρωσης του θεσμού που υπηρετώ φαίνεται να αποδίδει πρόσκαιρους καρπούς. Η Εισαγγελία Διαφθοράς ως άλλος Διγενής έδωσε τη μάχη της κόντρα στο ψέμα και στη λήθη με μόνο γνώμονα το συμφέρον του πολύπαθου ελληνικού λαού. Το δόγμα του σοκ στη δικαιοσύνη δε θα περάσει και γρήγορα όσοι το υπηρέτησαν θα λάβουν τον μισθό τους».

ΣΥΡΙΖΑ: Η προαναγγελθείσα από τον κ. Γεωργιάδη δίωξη της κ. Τουλουπάκη πλέον ασκήθηκε

Τον Άδωνη Γεωργιάδη βάζει στο... κάδρο της δίωξης ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Μετά την αποτυχία δεκάδων νομικών ακροβασιών και εκβιασμών της κυβερνητικής πλειοψηφίας σε βάρος των δικαστικών λειτουργών που ερευνούν το σκάνδαλο Novartis, η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει πως οι δημόσιες απειλές και οι ωμές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη του ερευνώμενου κ. Γεωργιάδη πως “θα τη βάλει φυλακή” δεν πήγαν χαμένες. Η πολλάκις προαναγγελθείσα από τον κ. Γεωργιάδη δίωξη της κ. Τουλουπάκη πλέον ασκήθηκε.

Την ώρα που:

- η Novartis ομολόγησε στις ΗΠΑ διαφθορά στην Ελλάδα επί διακυβέρνησης Σαμαρά για τις αποφάσεις της για την τιμολόγηση των φαρμάκων

- δύο πρώην υπουργοί της ΝΔ ακόμα ελέγχονται δικαστικά για το σκάνδαλο, ενώ ακόμα ένας έχει ήδη διωχθεί

- η Προανακριτική κατέληξε σε φιάσκο αφού δεν βρήκε κανένα στοιχείο εναντίον του κ. Παπαγγελόπουλου για τη δήθεν σκευωρία Novartis,

στη χώρα μας διώκεται η εισαγγελέας που τόλμησε να διερευνήσει το σκάνδαλο διαφθοράς, όπως είχε εξάλλου προαναγγελθεί από μέλη της κυβέρνησης.

Βρισκόμαστε μπροστά στα πρωτοφανή νομικά παράδοξα:

- Να ζητείται η δίωξη της επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς αλλά να αρχειοθετείται το σκέλος για τους επίκουρους εισαγγελείς που σήκωσαν το βάρος των ερευνών.

- Να ασκείται δίωξη με βάση το ένα από τα δύο αντικρουόμενα πορίσματα των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, το οποίο βολεύει το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν σκευωρίας. Και την ίδια ώρα να ζητείται έρευνα για το πόρισμα Σοφουλάκη το οποίο στοιχειοθετεί ότι η εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς λειτούργησε σύννομα και ζητά τη διερεύνηση ψευδομαρτυρίας και άλλων βαρύτατων πράξεων των Ράικου, Αγγελή, Μανία, Μανιαδάκη και Φρουζή, στις καταθέσεις των οποίων στηρίχθηκε η δίωξη εναντίον της.

Οι βολικές για την κυβέρνηση ποινικές διώξεις κατά συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών, με στόχο να διασωθεί το φιάσκο της δήθεν σκευωρίας και να κουκουλωθεί το σκάνδαλο Novartis, συνιστούν ευθεία βολή στην ανεξαρτησία όλων των δικαστικών λειτουργών και ναρκοθετούν οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης υποθέσεων διαφθοράς στο μέλλον».

Σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται «Η εισαγγελική δίωξη κατά της κ. Τουλουπάκη για σειρά αδικημάτων μεταξύ των οποίων και το κακούργημα της κατάχρησης εξουσίας, επιβεβαιώνει απόλυτα τις θέσεις μας για την πολιτική σκευωρία και τους αυτουργούς της. Όπως περιγράφονται και στη γνώμη των βουλευτών μας για το πόρισμα της προανακριτικής επιτροπής. Μετά την εξέλιξη αυτή είναι σαφές πως η κα Τουλουπάκη δεν έχει την αξιοπιστία που επιβάλλουν τα καθήκοντά της. Η ίδια η ανεξάρτητη δικαιοσύνη με τα θεσμικά της όργανα, είναι αναγκαίο να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα που δημιουργείται και να αποκαταστήσει το κύρος της».