Επίθεση Τσίπρα στο Μαξίμου για την δίωξη στην Ελένη Τουλουπάκη

Πυρά και για το ΚΙΝΑΛ από τονΠρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, από την Κεφαλονιά, όπου περιοδεύει.

Από την εξώπορτα του ξενοδοχείου του στο Αργοστόλι ξεκίνησαν οι συζητήσεις του Αλέξη Τσίπρα με πολίτες, καταστηματάρχες και εργαζόμενους στο πλαίσιο της περιοδείας του σήμερα στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Βγαίνοντας από το ξενοδοχείο του για περιοδεία στα σοκάκια του Αργοστολίου, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία περίμεναν κάτοικοι, με τους οποίους συζήτησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην οικονομία, την εργασία και τον τουρισμό από την πανδημία και, όπως αναφέρεται «την έλλειψη ουσιαστικής στήριξης από την Πολιτεία».

Χαρακτηριστικός ήταν ωστόσο ο διάλογος που είχε ο κ. Τσίπρας με έναν κάτοικο, ο οποίος του έδειχνε πρωτοσέλιδό εφημερίδας με θέμα την ποινική δίωξη στην Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, Ελένη Τουλπουλάκη. «Ντροπή. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και λυπάμαι για το ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι για το ΚΙΝΑΛ. Unacceptable» σημείωσε ο κ.Τσιπρας για τη στάση του κόμματος στο θέμα.

«Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στη Λατινική Αμερική. Εδώ έχουμε φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, σχεδόν πλήρη έλεγχο των Μέσων Ενημέρωσης και δικαστικά πραξικοπήματα. Όποιος δικαστής τόλμησε να ερευνήσει τα σκάνδαλά τους τώρα τον διώκουν. Αυτά δεν γίνονται πουθενά σε ευρωπαϊκή χώρα. Θα δώσουμε αγώνα» σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την περιοδεία του στα καταστήματα του Αργοστολίου, ενώ το πρόγραμμα του περιλαμβάνει και συνάντηση με τους φορείς του νησιού στο Δημοτικό Θέατρο Κεφαλονιάς, καθώς και με τους δημάρχους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Ιθάκης.