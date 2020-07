Κοινωνία

Κάμερες στις στολές αστυνομικών για live μετάδοση των επιχειρήσεων

Απευθείας θα μεταδίδεται εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της ΕΛ.ΑΣ.

Κάμερες οι οποίες μάλιστα θα μεταδίδουν απευθείας εικόνα online στο κέντρο επιχειρήσεων θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν στις στολές τους ως εξοπλισμό οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην ΟΠΚΕ στην ομάδα ΔΡΑΣΗ και στα ΜΑΤ.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία για τη νομοθετική ρύθμιση και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Στόχος των επιτελών της Κατεχάκη είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο οι κάμερες να έχουν τοποθετηθεί και να λειτουργούν κανονικά.

Οι Αρχές εκτιμούν πως, με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει διαρκώς σαφής εικόνα, όχι μόνο για τον τρόπο που λειτουργούν οι ένστολοι αλλά και για την πραγματικότητα ενός περιστατικού που έχουν κληθεί να διαχειριστούν.

Οι μικροκάμερες, σύμφωνα με το cnn,gr, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις. Μάλιστα, ειδική ομάδα ήδη καταρτίζει τον κατάλογο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές εάν θα φέρουν κάμερες στις στολές τους όλοι οι αστυνομικοί των ομάδων που προαναφέρθηκαν ή μόνο οι επικεφαλής τους.

Υπενθυμίζεται, πως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είχε δώσει το «πράσινο φως» στην διαδικασία από τον Δεκέμβριο, έπειτα από σχετική πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘΕΣ) σε επιστολή που του είχαν αποστείλει.

Με αυτόν τον τρόπο «θα υπάρχει ακριβής αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών και θα σταματήσει η προβολή αποσπασματικών εικόνων που ερμηνεύονται κατά το δοκούν, συντηρώντας έναν άδικο αστικό μύθο εις βάρος μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά στην επιστολή τους οι αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης.