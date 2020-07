Κοινωνία

Πήγε να αποφύγει τον έλεγχο και τράκαρε με το περιπολικό

Διακινητής μεταναστών στην προσπάθειά του να διαφύγει τράκαρε με το περιπολικό, προκαλώντας υλικές ζημιές..

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 20 και 36 ετών, προχώρησαν τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης για παράνομη μεταφορά έντεκα μεταναστών στα διόδια της Ασπροβάλτας και στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης.

Οι συλληφθέντες επέβαιναν σε ξεχωριστά Ι.Χ. αυτοκίνητα. Στο εσωτερικό του πρώτου εντοπίσθηκαν οι έντεκα παράτυποι μετανάστες, εκ των οποίων οι πέντε ενήλικοι, ενώ από τους ελέγχους διαπιστώθηκε πως ένα δεύτερο όχημα λειτουργούσε ως προπομπός.

Ο 20χρονος οδηγός στην προσπάθεια ακινητοποίησής του αυτοκινήτου του από την αστυνομία, επιχείρησε να διαφύγει προσκρούοντας σε περιπολικό όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.