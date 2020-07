Οικονομία

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά

Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματυα. Αντιδρά η Ομ. Ιδ. Υπαλλήλων.

Ανοικτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου 2020, τα καταστήματα, στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας, από κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους, είναι από τις 11:00 έως και τις 18:00. Ωστόσο, κάποια μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα εφαρμόζουν ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 μέχρι και τις 20:00.

Αντίδραση της Ο.Ι.Υ.Ε

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος με ανακοίνωσή της ζητάει να μη λειτουργούν τα καταστήματα τις Κυριακές καθώς «η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας στο εμπόριο αποδείχτηκε ένα αναποτελεσματικό και αποτυχημένο μέτρο για την αύξηση του τζίρου».

Η ομοσπονδία υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της ότι: «όπως και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η υποτίμηση της εργασίας παρουσιάστηκε ως «ανάπτυξη» και ως ο μοναδικός δρόμος για την έξοδο από την κρίση, έτσι και τώρα μέσω του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», επιδιώκεται η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, η διεύρυνση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και οι μειώσεις των μισθών».

Επίσης εκτιμά ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο η καταναλωτική δυνατότητα είναι χαμηλή και επιπλέον το περιβάλλον γίνεται δυσμενέστερο λόγω της έλλειψης τουρισμού. Οπότε, σύμφωνα με την ομοσπονδία, δεν ισχύει ότι η λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή θα τονώσει την αγορά.