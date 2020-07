Κόσμος

Συμπλοκές σε υπαίθριο “πάρτι κορονοϊού” στην Φρανκφούρτη

Τραυματίστηκαν αστυνομικοί, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις

Τριάντα εννέα άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αφού επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που προσπαθούσαν να σταματήσουν μια συμπλοκή κατά τη διάρκεια υπαίθριου πάρτι με τη συμμετοχή χιλιάδων νέων στο κέντρο της Φραγκφούρτης, ανακοίνωσε η αστυνομία της γερμανικής πόλης.

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις ταραχές που ξέσπασαν γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας δέχτηκαν «βροχή από μπουκάλια» όταν επιχείρησαν να παρέμβουν σε μια συμπλοκή περίπου 30 ανθρώπων στην πλατεία της Όπερας.

Η πλατεία αυτή έχει γίνει δημοφιλής τόπος υπαίθριων συγκεντρώσεων, τις οποίες τα γερμανικά μμε αποκαλούν «πάρτι κορονοϊού». Τα μπαρ και τα νυχτερινά κέντρα παραμένουν ακόμη κλειστά στο πλαίσιο των μέτρων για την πανδημία.

Περίπου 3.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νεαροί, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Όπερας το βράδυ του Σαββάτου. Όμως την ώρα που ξεκίνησε η συμπλοκή ήταν παρόντες γύρω στους 500-800, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Φραγκφούρτης, τον Γκέρχαρντ Μπέρεσβιλ. Μια ομάδα αστυνομικών πλησίασε για να βοηθήσει έναν άνδρα που αιμορραγούσε και να σταματήσει τον καυγά, όμως το πλήθος τα έβαλε μαζί τους.

«Αυτό που θεωρώ απολύτως αποτρόπαιο είναι ότι οι παριστάμενοι χειροκροτούσαν όταν τα μπουκάλια χτυπούσαν τους συναδέλφους μου», είπε.

Στη συνέχεια, στάλθηκαν ενισχύσεις και εκκένωσαν την πλατεία ενώ συνεχιζόταν η «βροχή των μπουκαλιών» από το πλήθος.

Συνολικά προσήχθησαν 38 άνδρες και μία γυναίκα. Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι νεαροί μετανάστες, ηλικίας 17-21 ετών. Από αυτούς, οι οκτώ παραμένουν ακόμη υπό κράτηση και ενδέχεται να τους ασκηθεί δίωξη για διατάραξη της τάξης.