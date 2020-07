Αθλητικά

Συλλεκτική κάρτα του Λεμπρόν Τζέιμς πουλήθηκε για... 1,8 εκατ. δολάρια

Η Upper Deck κάρτα του 35χρονου σταρ του ΝΒΑ έγινε η πιό ακριβή μπασκετική κάρτα που αγοράστηκε στη σύγχρονη εποχή.

Μια σπάνια συλλεκτική κάρτα από την ρούκι σεζόν του Λεμπρόν Τζέιμς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς τη σεζόν 2003/04 πουλήθηκε έναντι 1,84 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία το Σαββατοκύριακο δήλωσε η λίγκα.



Η υποβολή προσφορών για την κάρτα Upper Deck, υπογεγραμμένη από τον 35χρονο που αγωνίζεται πλέον στους Λος Αντζελες Λέικερς, ξεκίνησε στα 150.000 $ πριν γίνει η πιό ακριβή μπασκετική κάρτα που αγοράστηκε στη σύγχρονη εποχή - από αυτές που παράχθηκαν το 1980 ή αργότερα.



«Μόνο 23 εκδόσεις της συλλογής Patch Autograph Parallel δημιουργήθηκαν για τον Τζέιμς. Η σπάνια κάρτα έλαβε βαθμολογία ποιότητας 9,5 από την υπηρεσία βαθμολογίας Beckett», δήλωσε η λίγκα και συνέχισε: «Η συγκεκριμένη κάρτα ήταν η 14η από τις 23, και προσέλκυσε 34 προσφορές κατά τη διάρκεια των 26 ημερών της δημοπρασίας».

Ο Ντάρεν Ρόβελ της εταιρείας Action Network, δήλωσε ότι ο νικητής ήταν ο Λιόρε Αβιντάρ, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής μιας εταιρείας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Ο Τζέιμς είναι τρεις φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ (2012, 2013, 2016) και δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης (2008, 2012). Έχει κερδίσει το βραβείο του Πολύτιμου Παίκτη του ΝΒΑ τέσσερις φορές.

Τον Μάιο, τα αυτογραφημένα πάνινα παπούτσια του Μάικλ Τζόρνταν από τη ρούκι σεζόν του, πουλήθηκαν για 560.000 δολάρια σε μια διαδικτυακή δημοπρασία.