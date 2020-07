Πολιτισμός

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Αφιερώνω το βραβείο Νέλσον Μαντέλα στον ελληνικό λαό

Η κ. Βαρδινογιάννη τιμήθηκε με το βραβείο, το οποίο απονέμεται κάθε πέντε χρόνια από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Η ισχυρότερη ελπίδα μου είναι ένας κόσμος χωρίς σύνορα για την υγεία των παιδιών. Αυτός ο αγώνας μπορεί να είναι μια πλατφόρμα ειρήνης και αλληλεγγύης» υποστήριξε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη κατά τη διάρκεια της βράβευσης της από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Η κ. Βαρδινογιάννη τιμήθηκε με το βραβείο «Νέλσον Μαντέλα», το οποίο απονέμεται κάθε πέντε χρόνια από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το συγκεκριμένο βραβείο αναγνωρίσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία των σκοπών και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών.

«Τα λόγια (του Νέλσον Μαντέλα), “ πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο μέχρι να πραγματοποιηθεί”, αποδεικνύονται καθημερινά από τα παιδιά του συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, που κερδίζουν τη μάχη κατά του καρκίνου», είπε η κ. Βαρδινογιάννη κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.

Η Μαριάννα Βαρδινογιάννη στάθηκε στην κληρονομία του νοτιοαφρικανού ηγέτη, λέγοντας ότι «ο Νέλσον Μαντέλα είναι ένας μεγάλος θησαυρός για την ανθρωπότητα. Όταν οι άνθρωποι βρίσκονται ενωμένοι, μπορούν να χτίσουν ένα κοινό μέλλον μαζί. Και αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τις τραγικές μέρες της πανδημίας ή για την επομένη μέρα». Σε άλλο σημείο της ομιλίας της αναφέρθηκε στα διδάγματα από την ζωή του Νέλσον Μαντέλα, η οποία καθορίστηκε από τον αγώνα, το πνεύμα, το πάθος και την αποφασιστικότητα του. «Στη ζωή μας, χρειαζόμαστε έμπνευση και παραδείγματα για να μας δώσουν δύναμη να συνεχίσουμε. Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν η έμπνευσή μου. Γιατί, ήταν κάτι παραπάνω από έναν ηγέτη και οραματιστή. Ήταν και θα είναι πάντα ένα παγκόσμιο σύμβολο του ανθρωπισμού», σημείωσε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Η κ. Βαρδινογιάννη έκανε μια αναδρομή στη πορεία του συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, εξηγώντας ότι στη δεκαετία του '90 πολλά παιδιά έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο στην Ελλάδα. Όπως είπε, οι δραματικές προσπάθειες των γονιών για να συγκεντρώσουν χρήματα και να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό για θεραπεία της έδωσαν την έμπνευση για την ίδρυση του συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ. «Έπρεπε να πολεμήσουμε τον καρκίνο, αλλά και τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις και τελικά καταφέραμε να αλλάξουμε τις νοοτροπίες. Η ΕΛΠΙΔΑ ένωσε τους Έλληνες για έναν ευγενή στόχο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Βαρδινογιάννη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τις νοσοκόμες, τους εθελοντές, τα μέλη του συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ και τον ελληνικό λαό, που, όπως είπε, έγιναν μέρος αυτού του θαύματος μέσα από την ομαδική τους εργασία. «Αυτό το βραβείο δεν ανήκει σε εμένα. Ανήκει στη χώρα μου και το αφιερώνω στον ελληνικό λαό. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, ας ακολουθήσουμε όλοι τα βήματα του Νέλσον Μαντέλα για έναν κόσμο ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας και αλληλεγγύης».

Οι βραβευθέντες αναγνωρίστηκαν τη Δευτέρα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην ετήσια επέτειο της Διεθνούς Ημέρας του Νέλσον Μαντέλα, η οποία λόγω της πανδημίας του COVID-19 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η τελετή απονομής με την παρουσία των βραβευθέντων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη