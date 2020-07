Πολιτική

Μηταράκης: άσυλο σε τρεις νεαρούς μετανάστες για υποτροφίες

Η επίδοση των αποφάσεων ασύλου έγινε παρουσία της εκπροσώπου της ανθρωπιστικής οργάνωσης “The Home Project”

Τις αποφάσεις ασύλου σε τρεις δικαιούχους διεθνούς προστασίας ηλικίας 19, 18 και 16 ετών, οι οποίοι αξιοποίησαν τις δυνατότητες που τους δόθηκαν στη χώρα μας και κατόρθωσαν να λάβουν υποτροφίες για σπουδές από εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Ελλάδα και Γαλλία (οι δύο πρώτοι), ενώ ο τρίτος έγινε δεκτός σε αθλητική ακαδημία μπάσκετ στη χώρα μας, επέδωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.

Η επίδοση των αποφάσεων ασύλου έγινε παρουσία της κ. Σοφίας Κουβελάκη, εκπροσώπου της ανθρωπιστικής οργάνωσης “The Home Project”, στους ξενώνες της οποίας φιλοξενούνται οι 3 πρόσφυγες.

Επιδίδοντας τις αποφάσεις ασύλου στους τρεις νεαρούς πρόσφυγες, ο κ. Μηταράκης τόνισε τα ακόλουθα:

«Για μας είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη πολιτική και είναι ιδιαίτερη χαρά που υποδεχόμαστε σήμερα τρία νέα παιδιά στα οποία η χώρα μας αναγνωρίζει καθεστώς διεθνούς προστασίας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που διαβάζουμε για τα θετικά βήματα που κάνετε και για μας είναι σημαντικό να σας βοηθήσουμε, αλλά και εσείς να μπορέσετε να ανοίξετε τα δικά σας φτερά στην χώρα που βρεθήκατε και στη χώρα που επισήμως σας φιλοξενεί.

Θέλω να συγχαρώ το «Home Project» το οποίο έχω την χαρά να γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελεί με στόχο την ενσωμάτωση νέων ανθρώπων στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά όπως πληροφορούμαι και στην Ευρώπη – συγκεκριμένα στην Γαλλία ο ένας από εσάς- και σας εύχομαι καλές σπουδές».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής οργάνωσης “The Home Project”, Σοφία Κουβελάκη, δήλωσε:

«Για μας είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Είναι ένα πρώτο βήμα για να ανοίξουν αυτά τα παιδιά τα φτερά τους όπως προανέφερε ο κ. Μηταράκης. Και οι τρεις ανοίγουν τα φτερά τους με την σωστή υποστήριξη στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας και της πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες, οι νέοι αυτοί μπορούν να γίνουν ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σήμερα. Σας ευχαριστούμε που τους δίνετε αυτή την ευκαιρία. Είναι το πρώτο βήμα για το μέλλον τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».