Παράξενα

Ο καπετάνιος που ξεγέννησε γυναίκα εν πλω στον ΑΝΤ1: Είχα ξανακάνει τοκετό σε ταξίδι (βίντεο)

Ο χαμογελαστός καπετάνιος Γ.Σιγάλας μιλά για την εμπειρία και τη βοήθεια που είχε κατά τον τοκετό, που έγινε λίγο μετά την Αστυπάλαια.