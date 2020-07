Παράξενα

Φωτιά στην Κορινθία: Πυροσβεστικό ελικόπτερο “έλουσε” κάμεραμαν (βίντεο)

Το… δροσιστικό περιστατικό κατέγραψε η κάμερα του παθόντος εικονολήπτη….

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει από την Τετάρτη σε διάσπαρτα σημεία στην Κορινθία (στην ευρύτερη περιοχή των Κεχριών) δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο και οι εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Στην φλεγόμενη περιοχή έχουν σπεύσει δημοσιογράφοι και τεχνικοί για να καλύψουν τα γεγονότα.

Ένας από αυτούς ήταν και ο κάμεραμαν του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ, ο οποίος έπαιρνε πλάνα από τις ρίψεις των πυροσβεστικών ελικοπτέρων, όταν από το πουθενά ένα από αυτά τον «έλουσε»…

Κατά τη διάρκεια της ρίψης, λοιπόν, το ελικόπτερο πλησίασε και άδειασε το νερό που πέφτει με δύναμη πάνω στον εικονολήπτη. Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του vice.gr. ο εικονολήπτης είναι ευτυχώς καλά στην υγεία του.