Στην εντατική μωρό από τσίμπημα μαύρης αράχνης

Η επονομαζόμενη και «μαύρη χήρα» τσίμπησε ένα κοριτσάκι 10 μηνών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του.

Μάχη για τη ζωή του, σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνει ένα μωρό μόλις 10 μηνών, το οποίο δέχθηκε τσίμπημα από μαύρη αράχνη!

Η επονομαζόμενη και «μαύρη χήρα» τσίμπησε το άτυχο κοριτσάκι στην Αμφιλοχία, όπου διαμένει με τους γονείς του. Το τσίμπημα προκάλεσε στο παιδι επιπλοκές στην καρδιά, το έντερο και το νευρικό σύστημα.

Άμεσα μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών όπου εισήχθη στη ΜΕΘ για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Παράλληλα, στήθηκε γέφυρα μεταξύ Αθήνας και Πάτρας για να φθάσει άμεσα στο αντίδοτο που χορηγήθηκε στο παιδί τα ξημερώματα με τη μορφή ορού.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες! Την προηγούμενη εβδομάδα στο Σταυροδρόμι Τριταίας, μια μαύρη αράχνη τσίμπησε γυναίκα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Η γυναίκα λιποθύμησε καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο.

Τελικά νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όπου της χορηγήθηκε το αντίδοτο για το δηλητήριο της αράχνης και πήρε εξιτήριο μετά από έξι ημέρες νοσηλείας.

Πηγή: thebest.gr