Κρέτσμερ: το δεύτερο κύμα κορονοϊού είναι ήδη εδώ

Εξαιρετικά προβληματισμένος και ανήσυχος ο αξιωματούχος, ζητά συντονισμό δράσεων για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το δεύτερο κύμα κορωνοϊού έχει ήδη φτάσει στην Γερμανία, υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός της Σαξονίας Μίχαελ Κρέτσμερ, τονίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα ότι το σύστημα υγείας καταφέρνει καθημερινά να «σπάει» αυτό το κύμα και να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις εστίες που εντοπίζονται.

«Το δεύτερο κύμα είναι ήδη εδώ. Συμβαίνει κάθε μέρα. Έχουμε καθημερινά νέες εστίες κρουσμάτων, τα οποία μάλιστα θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά πολύ», δηλώνει ο κ. Κρέτσμερ στην σημερινή «Rheinische Post» και επισημαίνει ότι «το βασικό μέλημα τώρα είναι κάθε μέρα να σπάμε εκ νέου αυτό το κύμα. Και αυτό γίνεται τώρα απίστευτα καλά, διότι με το ομοσπονδιακό σύστημα η Γερμανία μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση ακριβέστερα, με στοχευμένες δράσεις, από ό,τι τα κράτη που διοικούνται με μια κεντρική κυβέρνηση», εκτιμά ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός, ο οποίος κάνει λόγο για την πρώτη γενική κρίση μετά την επανένωση της χώρας, η οποία πλήττει όλα τα κρατίδια. «Ο κορονοϊός είναι η καλύτερη απόδειξη ότι αυτή η χώρα μεγαλώνει όλη μαζί», λέει χαρακτηριστικά.

Η σημαντική πάντως αύξηση των διαπιστωμένων κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες ανησυχεί και το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ», εκπρόσωπος του οποίου προειδοποίησε σήμερα με δήλωσή της στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι «θα πρέπει να αποτραπεί οπωσδήποτε μια όξυνση της κατάστασης». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο επιδημιολογικός δείκτης R0 βρίσκεται στο 1,16.

Μεταξύ των μέτρων τα οποία λαμβάνονται για τον περιορισμό της πανδημίας, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κρατίδια συζητούν το ενδεχόμενο να υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού όλοι όσοι επιστρέφουν από διακοπές στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το dpa, όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει, αναμένονται ωστόσο οι επίσημες ανακοινώσεις.