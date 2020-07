Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Νορβηγία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ από τότε που διατηρούνται μετεωρολογικά αρχεία!

Ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε χθες Σάββατο στο αρχιπέλαγος της Νορβηγίας Σβάλμπαρντ, σχεδόν 22 βαθμοί Κελσίου, ανακοίνωσε η νορβηγική μετεωρολογική υπηρεσία.

Με 21,7 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στις 18:00 χθες κοντά στη μικρή πόλη Λόνγκγιάρμπεν, η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί στο αρχιπέλαγος από τότε που διατηρούνται μετεωρολογικά αρχεία. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 16 Ιουλίου 1979, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 21,3 βαθμούς Κελσίου, δήλωσε η Νορβηγίδα μετεωρολόγος Κρίστεν Γκίσλεφος.

Η συστάδα των νησιών, που είναι γνωστή και με το όνομα Σπίτσμπεργκ, βρίσκεται χίλια χιλιόμετρα από τον Βόρειο Πόλο. Το κύμα ζέστης ξεκίνησε χθες και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα. Κανονικά η θερμοκρασία στο Σβάλμπαρντ τον Ιούλιο, τον πιο ζεστό μήνα στην Αρκτική, είναι 5 με 8 βαθμοί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η Αρκτική θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο πλανήτη. Το καλοκαίρι του 2020 στο ρωσικό κομμάτι της Αρκτικής καταγράφηκαν θερμοκρασίες που ισοδυναμούν με καύσωνα: η θερμοκρασία στη Σιβηρία είναι σταθερά 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό από τον Ιανουάριο, με ρεκόρ 38 βαθμών Κελσίου να καταγράφεται στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με την πρόσφατη επίσημη νορβηγική έκθεση «Το κλίμα στο Σβάλμπαρντ το 2100», η μέση θερμοκρασία στην περιοχή την περίοδο 2027-2100 αναμένεται να αυξηθεί κατά 7 με 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία την περίοδο 1970-2000. Η αλλαγή είναι ήδη ορατή: «από το 1971 ως το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται τους χειμώνες», επισημαίνεται στην έκθεση.