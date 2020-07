Οικονομία

Ο κορονοϊός “εκτόξευσε” την τιμή του χρυσού

Σε επίπεδα ρεκόρ ανήλθε η τιμή του χρυσού. Η τελευταία φορά που είχε «πλησιάσει» τα σημερινά επίπεδα.

Ο χρυσός έφθασε σήμερα στην τιμή-ρεκόρ των 1.930,48 δολαρίων ανά ουγγιά, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα του περιουσιακού στοιχείου που αποτελεί ασφαλές καταφύγιο εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς η υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος των ΗΠΑ συμβάλλει στην αύξηση της αξίας του.

Η τιμή του χρυσού, η οποία ανεβαίνει πάνω από 1% στις αγορές της Ασίας, ενδέχεται προσεχώς να σπάσει το φράγμα των 2.000 δολαρίων, σύμφωνα με αναλυτές.

Την ώρα που η κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού δεν σταματά να επιδεινώνεται σε πολλές χώρες, οι επενδυτές μοιάζουν να δίνουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους σε έναν πόρο που αποτελεί προαιώνιο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης.

Τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης που αποφάσισε να λάβει η Federal Reserve, η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, ωθούν προς τα κάτω το αμερικανικό νόμισμα, κάνοντας ακόμη ελκυστικότερο τον χρυσό.

Πάντως, καθώς η τιμή του πολύτιμου μετάλλου εκφράζεται στο δολάριο, είναι συχνά ακριβότερος για όσους χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ της τιμής του χρυσού ήταν τα 1.921,18 δολάρια ανά ουγγιά και είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2011.