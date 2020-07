Πολιτική

Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στην Επίδαυρο (εικόνες)

Το έργο του Αισχύλου παρακολούθησε το πρωθυπουργικό ζεύγος.

Την τραγωδία «Πέρσες» του Αισχύλου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, την οποία ανέβασε το Εθνικό Θέατρο, παρακολούθησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα.

Ο πρωθυπουργός, που συνοδευόταν από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συντελεστές της παράστασης.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι στις 21 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφτεί το Εθνικό Θέατρο και είχε παρακολουθήσει την πρώτη ανάγνωση του κειμένου του έργου.

Βίντεο: argonafplia.gr