Οικονομία

Χιλιάδες κατασχέσεις προϊόντων παρεμπορίου από την ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος αντικειμένων κατάσχεσαν οι Αρχές, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ προχώρησαν και σε δεκάδες συλλήψεις.

Περισσότερα από 19.000 προϊόντα παρεμπορίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιεί η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Μέσω της διενέργειας ελέγχων οι Αρχές στοχεύουν στην καταπολέμηση του παρεμπορίου, κυρίως σε χώρους έντονης αγοραστικής κίνησης, προκειμένου να αποτραπεί οικονομική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαφυγή καταβολής των ανάλογων φόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2020, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Παρεμπορίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους στο κέντρο της πόλης με έμφαση στις ευρύτερες περιοχές πλατείας Αριστοτέλους, Καμάρας - Ροτόντας, πλατείας Ναυαρίνου, πλατείας Αγίας Σοφίας, οδών Μοναστηρίου, Γιαννιτσών κ.α., κατά τους οποίους:

Ελέγχθησαν 661 άτομα, ενώ προσήχθησαν 84 εξ αυτών,

Συνελήφθησαν συνολικά 75 άτομα για παραβάσεις που αφορούν στη Νομοθεσία «Περί υπαίθριου εμπορίου», στη Νομοθεσία «Περί τελωνειακού κώδικα» κ.α.,

Βεβαιώθηκαν 60 διοικητικά πρόστιμα,

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 13.372 προϊόντα παρεμπορίου (οικιακά είδη, είδη ρουχισμού, αξεσουάρ, παιχνίδια, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές κ.α.) και 6.467 συσκευασίες λαθραίων καπνικών προϊόντων (πακέτα τσιγάρα και συσκευασίες καπνού).

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, ενώ οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του παρεμπορίου συνεχίζονται εντατικά.

Πηγή: thestival.gr